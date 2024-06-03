和碩伺服器實驗室揭幕 童子賢：加入AI領域永不嫌晚

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（中央社記者吳家豪台北3日電）代工廠和碩今天在總部揭幕全新伺服器實驗室，展示人工智慧（AI）製造與AI伺服器解決方案。和碩董事長童子賢表示，加入AI領域永遠不嫌晚，「不怕沒飯吃」。

童子賢指出，和碩集團切入AI伺服器的時間比同業晚，不過長期以來累積電子製造服務（EMS）基礎，研發、技術和產品能量充足，如同埋在土裡的種子，等到適合成長的環境出現，將奮力發芽向上。

針對輝達（NVIDIA）執行止黃仁勳昨晚演講提到「台灣是世界的支柱」，童子賢表示，背後不能沒有半導體當後盾，台積電預計2年內將生產的2奈米晶片，將使AI需要的神經網路運算不再面臨問題，而且更節能、運算速度更快，未來幾年包括個人電腦和手機也會很熱鬧。

童子賢說，AI就像早上8、9時的太陽，剛開始發光發熱，市場很龐大，難由一家業者獨享，不必擔心切入AI時間太晚，也不必擔心沒有客戶。

和碩目前正在積極開發的GB200 NVL72，是一個多達72個繪圖處理器（GPU）節點的液冷機櫃平台，專為處理計算密集型工作負載而設計。透過與輝達的合作，和碩能夠獲得最新的GPU技術支援，並優先使用輝達的GPU產品在AI伺服器中。

在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，和碩將推出氣冷MGX 4U伺服器，名為Marco，支援各種中央處理器（CPU）和GPU架構，可加速人工智慧訓練和推論工作。（編輯：張均懋）1130603