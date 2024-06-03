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翁章梁與梁見後建立聯繫管道 爭取美超微嘉縣設廠

2024/6/3 14:53
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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）繼爭取到台積電CoWoS先進封裝新廠在嘉義縣設廠後，縣長翁章梁今天說，美超微執行長梁見後是嘉義子弟，已建立雙方聯繫管道，將邀請梁見後返鄉投資。

AI伺服器大廠美超微（Supermicro）已在台灣桃園設廠，創辦人梁見後1日表示，美超微未來成長會更好，繼續往台灣擴充，成立新園區。

翁章梁今天接受媒體聯訪表示，梁見後是嘉義縣竹崎鄉獅埜村農家子弟，已與梁見後弟弟梁見發通過電話，建立雙方的聯繫管道。

翁章梁指出，梁見後此次台灣行程滿檔，抽不出時間返回竹崎鄉獅埜村老家，梁見發提到梁見後不久會再回台灣，屆時再安排見面，爭取來嘉義設廠。

翁章梁說，美超微之前曾想到嘉義縣馬稠後設廠，要買斷30公頃的土地，但當時馬稠後產業園區土地不足，加上梁見發只買不租，無法媒介台糖的土地而做罷，最後選在桃園設廠。

嘉義縣建設處指出，馬稠後產業園區目前已完成1、2期，正在討論開發第3期，滿足廠商設廠需求。（編輯：黃世雅）1130603

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