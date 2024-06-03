安謀執行長力推自家架構 目標2025年千億台裝置跑AI

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（中央社記者吳家豪台北3日電）矽智財（IP）大廠安謀（Arm）執行長哈斯今天發表演講，預告在2025年底前將有超過1000億台安謀架構裝置可運行人工智慧。哈斯也打趣放上自己逛台灣夜市的獨照，與輝達執行長黃仁勳受到群眾簇擁形成強烈對比。

哈斯（Rene Haas）今天在2024台北國際電腦展（COMPUTEX）演講，以Accelerating AI innovation from cloud to edge（加速從雲到端的AI創新）為題，聚焦人工智慧（AI）將為人類社會釋放前所未見的能力，並強調讓開發人員在基於安謀架構的軟體解決方案的環境中輕鬆創新，加速將安謀基礎運算解決方案推向市場。

安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）3日在台北漢來大飯店發表主題演講，探討人工智慧（AI）創新。中央社記者翁睿坤攝 113年6月3日

哈斯在演講開場，先用中文「你好」向觀眾打招呼，並表示很高興回到台灣，這裡有很棒的夜市。

眼看近日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪夜市掀起旋風，民眾爭相合照，哈斯坦言，自己也想去逛逛夜市，但安全團隊卻提醒要非常小心，因為現在安謀已經上市。

哈斯笑稱，雖然最後成功造訪夜市，只不過沒有民眾找他合照，演講現場螢幕顯示的夜市照片只有他獨自一人，與黃仁勳受到群眾簇擁，形成強烈對比。

安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）3日在台北漢來大飯店發表主題演講，分享他對產業精闢的洞察。中央社記者翁睿坤攝 113年6月3日

哈斯說，2012年COMPUTEX微軟發表平板電腦Surface RT，當時沒有Windows原生採用安謀架構的應用程式。10多年後，現在已經有許多安謀架構的原生應用程式和開發工具。

他說，現在是AI的關鍵時刻（AI’s big bang moment），包括大語言模型、生成式AI等技術都在迅速發展。從熱門應用程式達到1億用戶的時間來看，Netflix花費10年，前身為推特的X用了5年，Instagram用了2.5年，TikTok花費9個月，ChatGPT只用了2個月。

哈斯指出，為了協助晶片合作廠商更快速建構基於安謀架構的解決方案且迅速上市，安謀日前推出終端產品運算子系統（CSS），是最快速的安謀運算平台，可提升30%以上的運算及繪圖效能，並加快59%速度的AI推論，處理更廣大的AI、機器學習和電腦視覺工作負載。

哈斯於2022年2月升為安謀執行長，並於2023年9月帶領安謀再次上市。在此之前，哈斯於2017年1月接掌IP事業群總裁，為不同應用市場提供關鍵的解決方案，並持續擴大安謀在軟體生態系的投資。（編輯：楊凱翔）1130603

矽智財廠安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）3日發表主題演講表示，安謀日前推出全新KleidiAI軟體，與當前熱門的人工智慧（AI）架構整合，優化開發人員體驗。中央社記者吳家豪攝 113年6月3日