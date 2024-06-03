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迎接COMPUTEX商機 緯穎展現AI運算解決與液冷技術

2024/6/3 13:55
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（中央社記者潘智義台北3日電）迎接台北國際電腦展，雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天表示，將展出多樣整機櫃AI運算解決方案與先進液冷技術；佳世達旗下仁大資訊與金腦數位科技秀智慧金融最新技術。

緯穎指出，整合多款人工智慧（AI）圓形處理器（GPU）平台和客製化晶片，提供多元的AI運算解決方案；並因應不同資料中心基礎設施需要，開發多種先進液冷技術，致力於提供資料中心強大且高效的運算能力，滿足日益增長的AI訓練和推理需求。

緯穎解釋，面對日益嚴峻的散熱挑戰，整機櫃散熱管理，因應資料中心基礎設施所設計的冷卻解決方案，對於優化資料中心至關重要。

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仁大資訊與金腦數位科技說明，AI盡職調查解決方案「金秘書」首次亮相，可協助銀行客戶大幅節省貸款前、中、後的人工審核時間，將作業期從30天縮短至3天，縝密的數位徵信不僅流程快，更能有效降低風險和成本。

金腦數位指出，數位金融時代，銀行紛朝向數位化、線上化發展，其中關鍵之一就是如何運用科技、AI的技術做好遠端個人、企業徵信，而「數位盡職調查」正是科技運用的具體實現。（編輯：潘羿菁）1130603

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