黃仁勳台大演講6大重點：最新架構Rubin、數位人類、AI機器人工廠

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（中央社網站）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展，再度掀起旋風。他在這場演講透露輝達最新架構Rubin，也提到數位人類、數位孿生模型等技術，還有哪些重點？中央社整理如下。

輝達最新架構Rubin

輝達今年甫推出Blackwell架構，黃仁勳在主題演講表示，輝達的運作節奏是1年，Blackwell架構後的新一代GPU平台，代碼是Rubin；Rubin GPU會在2025年第4季量產，2026年推出。

Rubin GPU將採用8顆高頻寬記憶體HBM4，Rubin Ultra GPU將採用12顆HBM4。市場傳出是採用台積電的3奈米製程。

「GPU買越多、省越多」

黃仁勳表示，加速運算及人工智慧兩種技術，具有重大運算力量，將會改造整個電腦產業；但運算處理需求持續呈指數成長，資料不斷增加，中央處理器（CPU）效能擴充卻大幅降低，若效能沒辦法提升，可能會遇到運算通膨。

黃仁勳說，花10億美元打造資料中心，投入5億美元採購繪圖處理器（GPU），變成AI工廠，效能增加60倍，電力只多花3倍，速度快了100倍，將可以省下非常多錢，估計可達數億美元規模，將過去損失的彌補回來。

他也延續2023年COMPUTEX演講中提到的觀點，再次強調繪圖處理器會比中央處理器省下更多成本、也節省能源，「買越多，省越多」。

影片來源：中央社

數位人類

黃仁勳指出，輝達針對「數位人類（Digital Humans）」技術已經研究很久，數位人類將徹底改變各個行業，從客戶服務到廣告和遊戲，可以成為AI室內設計師，提供設計選項，或化身醫療工作者，提供即時且個人化的護理建議。

數位人類的基礎是人工智慧模型，基於多語言識別和合成，以及可理解並生成對話的大型語言模型（LLM），能夠在AI人類呈現逼真外觀，模擬光線在皮膚上的變化。NVIDIA ACE這套數位人類技術可以在雲端上運行，也可以在個人電腦（PC）上運行。

輝達也為NVIDIA ACE數位人類平台，推出首項用於PC的NVIDIA NIM推論微服務。

AI PC：未來所有PC都會是AI

黃仁勳說，未來所有PC都會是AI，提供各式各樣的背景協助，PC也會運行AI強化的應用程式，例如圖片和照片編輯、寫作等，也會內建數位人類。AI會用不同方式體現在PC裡面，未來PC是非常重要的AI平台。

NVIDIA Earth-2數位孿生模型

黃仁勳派出他的虛擬AI展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何更準確預測台灣氣候變化。他的數位孿生模型用中文講述旁白、咬字清晰，讓他大讚「這真是一個奇蹟」。

他說，NVIDIA Earth-2是一個生成式AI模型，以更高解析度生成，速度比傳統物理方法快1000倍。台灣的中央氣象署已用這些模型預測颱風登陸地點，接下來可以模擬建築物周圍氣流，預測像是「下沖」現象，了解是否可能損壞街道或影響行人。

AI機器人工廠

黃仁勳指出，AI下一波浪潮是物理AI，懂得很多物理定律的AI、可以融入人群中工作的AI，所以它們必須瞭解工作模型及如何解讀周遭世界。未來所有工廠都會變成機器人工廠，機器人製造的產品也是機器人。

他用影片展示鴻海集團準備透過使用輝達的Omniverse平台和AI套件工具，整合西門子（Siemens AG）數位孿生（digital twin）技術、工廠自動化業務組合工業軟體和AI技術，打造生成式AI機器人工廠，強化廠房布局和生產線配置；同時使用輝達驅動的視覺AI技術，掌握AI工廠營運。

此外，黃仁勳指出，包括台達電、和碩、緯創等台廠的AI自動化工廠，也採用輝達的Omniverse數位孿生平台技術。（編輯：簡莉庭）1130603