黃仁勳稱台灣是「最重要的國家」中國網友喊抵制

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（中央社台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前回應媒體提問時，表示輝達一直在台灣投資，因為是「最重要的國家」。中國大陸網友近日喊出要抵制輝達，更有網友指應轉用華為的產品。

黃仁勳近日再來台灣，行程緊密，包括到台北大巨蛋為中職味全龍開球、無預警出現在台大學生餐廳等，所到之處掀起旋風，而重點行程是2日在台大體育館發表主題演講。

黃仁勳5月30日晚上宴請供應鏈夥伴，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等人皆出席。

面對媒體問台灣是否應該要投資人工智慧（AI），黃仁勳說，絕對要投資，每個國家都應該投資，因為每個國家都有自己的資源，應該管理使用。他並表示，輝達一直在台灣投資，「因為是最重要的國家」，有一起進軍市場的合作夥伴。

黃仁勳指台灣是「最重要的國家」之後，在中國社群平台微博上，不少網友喊要抵制輝達。

有網友表示，「你們快封殺英偉達（NVIDIA，台灣稱輝達)，要有底線」、「抵制英偉達，馬上把所有A100扔海裡，換成華為的ascend」、「國家怎麼還不發話，快點制裁啊！別用他們的芯片（晶片）了」、「抵制英偉達，用華為顯卡」。

不過，據中國大陸媒體報導，華為常務董事張平安近日出席公開場合時，承認中國在晶片發展上出現技術困局。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1130603