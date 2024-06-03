黃仁勳演講背板感謝合作夥伴 台灣17所大學入列攜手輝達共推AI

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（中央社記者許秩維台北3日電）輝達執行長黃仁勳昨晚演講，背板和影片出現台大、清大、台師大等17所公私立大學，輝達與學校合作包括成立 AI University、推動AI教育與研究創新等。

台北電腦展今年聚焦AI（人工智慧），AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚率先演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，演講的背板列出多家合作供應鏈廠商及16所公私立大學，演講最後的感謝影片又新增1校，共有17所大學出現。

這17所學校名單是：中央大學、成功大學、台灣大學、中山大學、台灣師範大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、台北科技大學、中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學。

台灣師範大學今天在官方臉書發文指出，與輝達、技嘉科技（GIGABYTE）於2023年產學合作，打造全台首座「元宇宙動態捕捉實驗室與NVIDIA STUDIO X GIGABYTE協作空間」，為有志投身元宇宙及虛擬實境創作的學子建置完備學習環境，培育數位創作人才。

台師大去年也成立跨域產業創新研究學院，下設「AI跨域應用」及「綠能科技與永續治理」研究所，與12家科技廠合作，希望攜手業界為台灣下個世代的科技發展，注入更多活力與動能。

台灣大學校長陳文章日前提到，台大已和輝達成立AI University中心，將從3個方面合作，首先是教學上，會培訓AI教師，讓每個學院的課程都可融入AI，其次會進行AI領域各方面研究，並藉由外界資源，鼓勵師生運用AI技術創業。

清華大學也於去年與輝達簽約，宣布合作成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」，投入AI人工智慧技術發展，全面推動AI教育與研究創新。

中原大學與輝達今年宣布合作成立AI University，中原也是第1所與輝達簽訂AI University合作備忘錄的私校，雙方將從研究、教學、產學等3個面向產學合作，輝達將分享最新的人工智慧技術與資訊，攜手提升國內高教於AI教學及研究的能量。（編輯：陳清芳）1130603