鴻佰搶下輝達訂單 COMPUTEX秀GB200伺服器

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海參與台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），旗下鴻佰科技（Ingrasys）今天表示，將以「引領AI新運算」為主題，展示次世代AI資料中心全方位解決方案，包括與輝達（NVIDIA）合作GB200 NVL72伺服器機櫃、液冷解決方案、模組化伺服器等。

鴻佰科技總經理丁肇邦透過新聞稿指出，此次展示重點包括與輝達合作的GB200 NVL72伺服器機櫃，相關系統支援多節點與液冷設計，將72個輝達Blackwell繪圖處理器（GPU）與36個Grace CPU，串聯成一個巨大的運算單元，可為兆級參數的大型語言模型（LLM）實現訓練和即時推論。

此外由於AI算力對液冷技術需求強勁，鴻佰科技也將展出液冷解決方案，包含液態對氣態的side car氣冷機櫃方案，和液態對液態的CDU液冷機櫃方案，因應不同資料中心環境需求。

鴻佰科技也將展示各種模組化設計，包括自家研發的模組化伺服器，搭載超微（AMD）EPYC處理器與英特爾（Intel）Xeon處理器，以及輝達多樣化1U/2U/4U MGX伺服器產品組合。

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鴻佰也將展示搭載輝達H200、B100或B200晶片的AI加速器，模組化架構可搭配氣冷或液冷系統，並支援超微Instinct MI300X平台或英特爾Gaudi 3加速器。

鴻海日前預估，今年AI伺服器業績可逐季成長，今年強勁成長，AI伺服器將是鴻海集團下一個新台幣兆元營收產品，今年鴻海AI伺服器在集團整體伺服器市占率可提升至4成，今年AI伺服器營收成長幅度超過4成。鴻海將與輝達合作生產AI機器人系統，鴻海也將在高雄設立AI效能實驗室。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1130603