蘇姿丰開講 台塑王文淵到場聆聽：很期待AI時代到來

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）今天開幕，超微（AMD）執行長蘇姿丰發表主題演說，台塑集團總裁王文淵率領台塑董事長林健男、台化董事長洪福源及台塑化董事長陳寶郎等台塑三寶最高主管到場聽講，顯示台塑集團對於AI的重視程度。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚在台大發表專題演說，原本外界盛傳王文淵將出席，但最後只看到林健男代表參加，今早另一AI巨頭蘇姿丰發表COMPUTEX開幕主題演講，王文淵帶著集團最高主管群現身。

面對媒體追問，王文淵表示「很期待AI時代到來。」

台塑集團很早布局AI相關範圍，2017年捐款中研院開辦人工智慧學院，王文淵並要求台塑高階主管輪流去上課。

根據台塑集團統計，截至2023年12月底，集團共投資新台幣22.84億元，完成1225件AI專案，將AI導入應用在工安管理及製程優化，以提升生產效率和能源使用率，初估每年可創造效益高達61.96億元。

黃仁勳5月30日設宴招待供應鏈夥伴，現場清一色科技大老之外，林健男也獲邀成為座上賓，成為傳產代表，引發外界解讀。

業界觀察，面對中國大陸石化產能過剩，以及中國取消多項石化品的ECFA關稅減讓，台塑集團近幾年加速發展高值化產品，拓展高階應用領域。由於AI供應鏈很長，包括晶片製程要用到許多化學品，或是AI伺服器機房也要用到許多塑化材料，台塑集團除了導入AI到製程中，未來不排除爭取切入全新的AI供應鏈商機。（編輯：潘羿菁）1130603