超微MI325X亮相 蘇姿丰：運算力比輝達H200快3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北3日電）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天在台北國際電腦展開幕，發表最新AI晶片MI325X，她強調MI325X運算速度比輝達H200快30%，更預告超微將每年推出新一代人工智慧（AI）晶片，較勁輝達意味十分濃厚。

蘇姿丰表示，MI300是超微進展最快的產品，並說明新一代AI晶片MI325X；MI325X是搭載HBM3E高頻寬記憶體，採用CDNA 3架構。

蘇姿丰表示，與輝達H200相比，超微MI325X效能與頻寬都比H200高逾1倍，運算速度比H200快上30%。

蘇姿丰並宣布，超微2025年將推出MI350，採用3奈米製程，預計2026年推出MI400。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1130603

蘇姿丰發表超微最新AI晶片MI325X。（圖取自AMD YouTube頻道網頁youtube.com）