劍指輝達 全球科技巨頭組團開發AI網路互聯標準

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（中央社舊金山30日綜合外電報導）包括Meta、微軟、超微、博通在內的科技大廠今天宣布，他們已經開發人工智慧（AI）資料中心網路連接的新標準，這是打破AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）巿場主宰地位的最新嘗試。

路透社報導，這個名為Ultra Accelerator Link（UALink）的團體致力為AI加速器系統間的通訊互聯建立一套開放性的產業標準。AI執行任務時運用大量資料，相關系統可提升資料處理效能。

除了Meta、微軟（Microsoft）、AI晶片大廠超微（AMD）、美國晶片大廠博通（Broadcom）之外，這個團體的成員還包括Alphabet旗下的谷歌（Google）、美國網路設備大廠思科系統（Cisco Systems）、慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）及英特爾（Intel）。

儘管輝達的市占率約8成，卻不是UALink成員。

Google和Meta等科技巨擘想要降低對輝達的依賴。輝達得以在AI晶片市場具主導地位，網路連接業務功不可沒。

博通在網路連接和客製化晶片市場上的主要競爭對手美滿電子科技（Marvell Technology），也非UALink成員。

這些公司在聲明中說：「為次世代AI資料中心的AI與機器學習、高效能運算和雲端應用建立標準化介面，進而予以實踐，這樣的產業規範變得至關重要。」

科技公司正為支援AI應用所需的硬體投入數十億美元，對AI資料中心和使其得以運作的晶片需求隨之提升。

這個行業團體已經設計出用於控制資料中心內不同加速器相互連接的規範。

這套規範將於今年第3季對加入UALink聯盟的公司開放。

輝達發言人婉拒對此發表評論。美滿電子科技未立即回應路透社的置評請求。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1130531