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工業富聯：輝達GB200伺服器 墨西哥廠最快第3季投產【獨家】

2024/6/5 11:10（6/5 11:32 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海旗下工業富聯布局輝達（NVIDIA）高階伺服器有新進展，工業富聯董事長鄭弘孟今天表示，台灣廠GB200伺服器產能已到位，海外首個GB200伺服器生產線將在墨西哥廠，最快第3季開始小量生產。

輝達執行長黃仁勳2日晚間發表主題演講，其中影片介紹輝達數位孿生技術和AI工具套件，協助鴻海墨西哥廠強化人工智慧AI機器人工廠的合作成果，引發外界關注鴻海導入進度。

鴻海工業富聯旗下鴻佰科技（Ingrasys）參與台北國際電腦展（COMPUTEX），現場展示各項AI伺服器關鍵零組件到機櫃等解決方案，與輝達合作的高階GB200 NVL72成品也在現場亮相。鄭弘孟現場接受記者短暫採訪。

談到布局輝達GB200伺服器進度，鄭弘孟表示，工業富聯初期會先從台灣開始，相關產能已到位，預估在海外首個GB200伺服器生產線將在墨西哥廠，墨西哥廠已經生產AI伺服器，最快第3季開始小量生產GB200伺服器。

鄭弘孟指出，工業富聯今年4月已經出貨輝達GB200 NVL36伺服器，在GB200 NVL72成品也就緒。

鴻佰現場展區人員介紹，GB200 NVL72伺服器會先在美國加州聖荷西（San Jose）進行初期新品導入（NPI）作業，相關晶片模組製造會在新竹湖口廠區。

產業人士指出，工業富聯在美國威州建置表面組裝技術（SMT）線，在墨西哥和越南的SMT產線也已運作，加上台灣既有產線，工業富聯高階AI伺服器製造組裝在中國以外的海外產線陸續到位。

鴻海2月下旬曾公告，透過轉投資工業富聯墨西哥子公司約4.53億元墨西哥披索（約新台幣8.27億元），取得哈里斯科州（Jalisco）土地，1月上旬也公告子公司增資鴻佰墨西哥廠1000萬美元；2021年9月鴻海子公司以2700萬美元取得鴻佰墨西哥子公司股權，產業人士分析，相關投資主要為擴大AI伺服器產線。

市場人士評估，鴻海是GB200 NVL72伺服器主板和switch board主要供應商之一，預估占GB200伺服器主板供應比重達50%，鴻海也是GB200伺服器晶片模組獨家供應商，也是大部分交換器閘（switch tray）供應商。

另外，談到在美國威斯康辛州伺服器產線進展，鄭弘孟指出，工業富聯在威州當地伺服器做得很好，全產能開出，預估今年威州廠營收可突破40億美元（約新台幣1296億元），主要客戶群涵蓋美國雲端服務供應商（CSP），應用在基礎建設工程。（編輯：潘羿菁）1130605

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