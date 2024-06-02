本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達2/65
首頁 / 產經

黃仁勳虛擬AI開口說中文 數位孿生地球幫台灣預測颱風

2024/6/2 20:26（6/2 21:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日將展開，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間率先到台大體育館主題演講，掀起AI炫風。中央社記者鄭清元攝 113年6月2日
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日將展開，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間率先到台大體育館主題演講，掀起AI炫風。中央社記者鄭清元攝 113年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪、張建中台北2日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何更準確預測台灣氣候變化，影片由黃仁勳虛擬AI（人工智慧）用中文講述旁白、咬字清晰，他本人大讚「這真是一個奇蹟」。

展示影片中的黃仁勳用中文說，數位孿生是一種反映真實世界的模型，輝達現在可以打造地球的數位孿生模型，預測地球未來變化，避免天災發生，更了解氣候變遷對人類影響。

黃仁勳說，NVIDIA Earth-2是一個生成式AI模型，以更高解析度生成，速度比傳統物理方法快1000倍。在台灣的中央氣象局，已經用這些模型預測颱風登陸地點，接下來可以模擬建築物周圍氣流，預測像是「下沖」現象，了解是否可能損壞街道或影響行人。

他說，這個模型融合人工智慧、物理模擬和觀測數據，可以預測極端氣候的影響，輝達已經把AI訓練好了，不需要消耗太多電力。

展示影片播完後，黃仁勳詢問現場觀眾，「我的國語講得標準嗎？」隨後揭曉他只為影片寫了旁白台詞，是他的數位孿生模型用中文配音，黃仁勳大讚「這真是一個奇蹟」。

在席捲全球價值數兆美元產業的人工智慧革命中，黃仁勳上週來台掀起旋風，造訪多家知名餐廳及夜市，並宴請供應商高層，鞏固合作關係。今晚他在台大發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展，為4日開展的台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕。

由於進場人數眾多，中央社記者目測超過3000人，演講延後10分鐘才開場，開場後仍有觀眾持續入座。（編輯：林淑媛）1130602

影片來源：NVIDIA
#人工智慧
#中文
#台北國際電腦展
#台灣
#黃仁勳
#輝達
延伸閱讀
黃仁勳：IT產業因AI進入新時代 台灣有絕佳機會黃仁勳大巨蛋完美開球 國台英3語致詞：台灣是輝達夥伴的家[影]輝達擴大在台投資AI基礎設施 經長：對台充滿信心COMPUTEX電腦展聚焦AI 3大亮點搶先看AI應用百花齊放 COMPUTEX史上最多CEO現場較勁
黃仁勳
黃仁勳：運算通膨將臨 GPU買越多、省越多COMPUTEX登場 台北101點燈見證台灣科技重磅地位
台北國際電腦展
蘇姿丰6/7出席南方半導體論壇 與陳俊聖對談AI聯發科AI應用遍及汽車 電腦展秀3奈米智慧座艙平台
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃仁勳秀台灣地圖：輝達一切從這裡開始[影]
172.30.142.33
更多編輯台推薦新聞：