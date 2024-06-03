本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

黃仁勳概念股領軍衝鋒 台股盤中大漲437點

2024/6/3 11:16（6/3 11:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講點名台灣供應鏈，是帶動人工智慧AI產業革新的後盾，「黃仁勳概念股」今天在台股強勢表態，帶動加權指數盤中站最高21611.86點，大漲437.64點。法人指出，盤面AI中小型股表現堅挺，本週台股聚焦台北國際電腦展。

黃仁勳2日晚間在台大體育館主題演講，終場特別感謝台灣供應鏈夥伴是AI產業革新的後盾，是AI產業復興的重要推手，影片最後秀出許多輝達合作夥伴名字的台灣地圖，相關點名夥伴今天股價表現強勢，帶動台股盤中大漲超過400點，一舉收復月線約21243點和短期均線。

到11時10分，大盤上漲427.32點達21601.54點，盤中成交值約新台幣2677億元，其中電子股漲約2.7%，金融漲約0.4%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚2.98%，機電電機類股漲0.99%，航運股漲1.47%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲0.87%。

黃仁勳點名的AI概念股，包括AI伺服器概念股鴻海、廣達、緯創、和碩、緯穎、英業達等盤中堅挺，AI主板概念股技嘉、微星勁揚，AI PC概念股華碩和宏碁持穩，AI機器人概念股、鴻海、研華、盟立、廣運等堅挺。

啟發投顧副總經理容逸燊分析，台股5月31日受到MSCI權重調整影響，台積電帶量下挫，不過今天台積電盤中勁揚逾3.5%，已越過5月31日缺口上緣，支撐大盤指數，盤面AI中小型股生面孔表現堅挺，電子成交值盤中占大盤成交值比重約65%，

展望台股後市，容逸燊預期，台股站穩21100至21200點區間轉折向上，觀察資金動向是否從AI PC項目逐步轉移到AI伺服器，若台股欲持續上攻，電子成交值可提升至7成以上，本週台股焦點集中台北國際電腦展（COMPUTEX）重要廠商大咖對AI產業釋出風向球。（編輯：楊凱翔）1130603

#台北國際電腦展
#容逸燊
#黃仁勳
#台股
延伸閱讀
黃仁勳台大演講重點一次看 首揭Rubin、秀台灣地圖謝供應鏈秀供應鏈夥伴環繞台灣地圖 黃仁勳讚：台灣是無名英雄是世界支柱蘇姿丰抵台3日COMPUTEX開幕演講 7日與宏碁陳俊聖對談AIAI應用百花齊放 COMPUTEX史上最多CEO現場較勁COMPUTEX電腦展聚焦AI 3大亮點搶先看貿協：COMPUTEX估吸引5萬名海內外買主 規模空前
黃仁勳
黃仁勳：輝達目標每年推出新版旗艦AI晶片輝達黃仁勳演講掀熱潮 黃彥男：AI是台灣機會
容逸燊
台積電航運走揚金融重電下挫 台股創高盤中震盪整理台積電股價創新高 台股61個交易日市值增9.26兆
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃仁勳讚台灣是AI產業復興推手 台股早盤大漲逾300點
172.30.142.64
更多編輯台推薦新聞：