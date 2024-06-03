黃仁勳概念股領軍衝鋒 台股盤中大漲437點

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講點名台灣供應鏈，是帶動人工智慧AI產業革新的後盾，「黃仁勳概念股」今天在台股強勢表態，帶動加權指數盤中站最高21611.86點，大漲437.64點。法人指出，盤面AI中小型股表現堅挺，本週台股聚焦台北國際電腦展。

黃仁勳2日晚間在台大體育館主題演講，終場特別感謝台灣供應鏈夥伴是AI產業革新的後盾，是AI產業復興的重要推手，影片最後秀出許多輝達合作夥伴名字的台灣地圖，相關點名夥伴今天股價表現強勢，帶動台股盤中大漲超過400點，一舉收復月線約21243點和短期均線。

到11時10分，大盤上漲427.32點達21601.54點，盤中成交值約新台幣2677億元，其中電子股漲約2.7%，金融漲約0.4%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚2.98%，機電電機類股漲0.99%，航運股漲1.47%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲0.87%。

黃仁勳點名的AI概念股，包括AI伺服器概念股鴻海、廣達、緯創、和碩、緯穎、英業達等盤中堅挺，AI主板概念股技嘉、微星勁揚，AI PC概念股華碩和宏碁持穩，AI機器人概念股、鴻海、研華、盟立、廣運等堅挺。

啟發投顧副總經理容逸燊分析，台股5月31日受到MSCI權重調整影響，台積電帶量下挫，不過今天台積電盤中勁揚逾3.5%，已越過5月31日缺口上緣，支撐大盤指數，盤面AI中小型股生面孔表現堅挺，電子成交值盤中占大盤成交值比重約65%，

展望台股後市，容逸燊預期，台股站穩21100至21200點區間轉折向上，觀察資金動向是否從AI PC項目逐步轉移到AI伺服器，若台股欲持續上攻，電子成交值可提升至7成以上，本週台股焦點集中台北國際電腦展（COMPUTEX）重要廠商大咖對AI產業釋出風向球。（編輯：楊凱翔）1130603