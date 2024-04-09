台積電股價創新高 台股61個交易日市值增9.26兆

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天大漲378.5點收20796.2點，再創盤中和收盤歷史新高，推升台股總市值衝上新台幣66.1兆元新高點，今年來61個交易日大增9.26兆元。台積電是台股攻高主要功臣，盤中和收盤股價突破800元關卡再創歷史新高，市值衝上21.24兆元。

台積電今天再創新天價，在金融、重電、航運、鋼鐵等族群助攻下，台股最高觸及20820.81點，大漲403.11點，再創盤中新高點；終場加權指數收20796.2點，大漲378.5點，再創歷史收盤新高。

台股今天成交值4423.01億元，加計盤後交易為4498.41億元。根據台灣證券交易所統計，台股今年迄今收盤大漲2865.39點，漲幅達15.98%；台股今天總市值衝上66.1兆元，再創歷史新高，與2023年12月29日年度結束市值56.84兆元比較，今年至今僅61個交易日，台股市值大增逾9.26兆元。

台積電是帶動台股今天再創歷史新高的主要功臣，台積電今天盤中股價衝破800元大關，最高820元，再創盤中歷史新高；終場收819元，也創收盤歷史新高，上漲36元，漲幅4.6%，單日市值大增9336.6億元，整體市值衝上21.24兆元，續創歷史新高。

根據統計，台積電今天成交值499.46億元，占台股今天成交值比重逾11%；台積電今天市值占台股比重達32.1%。台積電今天上漲36元，貢獻大盤漲點約293點。

觀察台積電今年迄今收盤表現，台積電股價已大漲226元，波段漲幅達38.1%；今年以來台積電市值大增5.86兆元。

三大法人今天外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超231.04億元。其中，自營商買超17.99億元，投信買超7.43億元，外資及陸資買超205.62億元。根據統計，投信已連續26個交易日買超台股。

觀察外資加碼台積電動向，外資今天買超台積電1.91萬張，三大法人買超台積電共計2.03萬張；今年以來外資累計買超台積電近40.2萬張，三大法人累計買超近42.46萬張。

觀察外資今天買賣超個股動向，外資買超中鋼近5.63萬張排名第1，友達位居第2、外資買超4.75萬張，新光金、開發金、中石化排名第3至第5，外資分別買超2.58萬張、2.45萬張、2.4萬張。

外資今天也加碼長榮航、國泰金、聯電、元大金、華新、00940元大台灣價值高息ETF等各逾萬張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，台積電亞利桑那州新廠受美國政府補貼，消息激勵台積電今天股價再創新高，加上鴻海、聯發科等電子權值股接力表現，類股輪動，多頭題材多點開花，帶動加權指數再創新高，台股已站穩2萬點大關之上。

容逸燊表示，儘管美元持續走強，外資仍加碼台股電子指標股，雖然股價超過千元的高價股和IC設計族群回檔，不過大戶和中實戶仍在場內，部分將高價股換手調節轉至低基期題材股，內資仍扮演推升台股的要角。

展望台股後市，容逸燊指出，本週觀察美國10日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率，以及美國聯邦準備理事會（Fed）將公布會議紀錄，牽動上半年底降息腳步及國際股市動向。（編輯：張良知）1130409