更多編輯台推薦新聞：
全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電創天價助攻 台股漲逾300點衝20750點再創新高

2024/4/9 11:02（4/9 11:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電股價突破800元大關、創815元新天價，金融與航運股助攻，台股盤中大漲逾300點，加權指數衝上20750點，再創盤中新高。法人表示，台積電創新高，類股輪動快速，儘管高價股和IC設計族群高檔拉回，內資在推升台股指數仍扮演要角。

儘管美股四大指數交投清淡，市場靜待美國3月消費者物價指數CPI數據和聯邦準備理事會（Fed）會議記錄，台股今天在台積電助攻下，加權指數屢衝新高。

到10時45分，台股加權指數20738.60點，大漲320.9點，漲幅1.57%，成交值約新台幣2561.13億元，其中電子股漲1.74%，金融漲0.76%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群回檔挫1%，航運股勁揚1.9%，中小型股為主的櫃買OTC指數翻黑下挫0.44%。股價超過千元的高價股拉回，力守「十四千金」。

台積電今天股價表現強勁，衝破800元大關，盤中最高815元，再創新天價，漲32元，漲幅4.09%，市值大增8299億元至21.13兆元。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，台積電美國亞利桑那州新廠受惠美國補助消息激勵，股價衝上新高，帶動台股盤中再攻上歷史新高，類股輪動快速，儘管高價股和IC設計族群高檔拉回，不過內資持續布局中小型股和低基期題材，大盤穩站2萬點之上。

展望台股後市，容逸燊指出，內資在推升台股指數仍扮演要角，本週觀察美國3月CPI數據及美國聯準會公布會議記錄結果。（編輯：張均懋）1130409

延伸閱讀
美國補助66億美元 台積電衝破800元大關台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元台積電亞利桑那州增設第3廠 經部：在台產能仍逾8成台積電熊本二廠落腳菊陽町 一廠2030年在地採購率60%華爾街日報：阿特曼欲集資220兆重塑全球半導體業 已會台積電代表
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電衝破800元大關 台股攻上20600點再創新高
172.30.142.77