台積電創天價助攻 台股漲逾300點衝20750點再創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電股價突破800元大關、創815元新天價，金融與航運股助攻，台股盤中大漲逾300點，加權指數衝上20750點，再創盤中新高。法人表示，台積電創新高，類股輪動快速，儘管高價股和IC設計族群高檔拉回，內資在推升台股指數仍扮演要角。

儘管美股四大指數交投清淡，市場靜待美國3月消費者物價指數CPI數據和聯邦準備理事會（Fed）會議記錄，台股今天在台積電助攻下，加權指數屢衝新高。

到10時45分，台股加權指數20738.60點，大漲320.9點，漲幅1.57%，成交值約新台幣2561.13億元，其中電子股漲1.74%，金融漲0.76%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群回檔挫1%，航運股勁揚1.9%，中小型股為主的櫃買OTC指數翻黑下挫0.44%。股價超過千元的高價股拉回，力守「十四千金」。

台積電今天股價表現強勁，衝破800元大關，盤中最高815元，再創新天價，漲32元，漲幅4.09%，市值大增8299億元至21.13兆元。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，台積電美國亞利桑那州新廠受惠美國補助消息激勵，股價衝上新高，帶動台股盤中再攻上歷史新高，類股輪動快速，儘管高價股和IC設計族群高檔拉回，不過內資持續布局中小型股和低基期題材，大盤穩站2萬點之上。

展望台股後市，容逸燊指出，內資在推升台股指數仍扮演要角，本週觀察美國3月CPI數據及美國聯準會公布會議記錄結果。（編輯：張均懋）1130409