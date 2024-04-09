更多編輯台推薦新聞：
全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

美國補助66億美元 台積電衝801元創新天價

2024/4/9 09:19（4/9 09:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電9日股價表現強勁，早盤達801元，創新天價。（中央社檔案照片）
台積電9日股價表現強勁，早盤達801元，創新天價。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）美國商務部8日宣布，提供66億美元補助台積電在亞利桑那州設立先進晶圓廠。台積電今天股價表現強勁，早盤達801元，創新天價。

美國商務部和台積電子公司TSMC Arizona簽署一份不具約束力的初步備忘錄，TSMC Arizona將獲得最高可達66億美元的直接補助。台積電也計劃在亞利桑那州設立第3座晶圓廠，台積電在亞利桑那州鳳凰城據點總資本支出超過650億美元。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚1.01%，台積電今天股價表現強勁，早盤達801元，上漲18元，市值達20.77兆元，貢獻大盤約146點。

台積電擴大美國投資，鳳凰城據點資本支出較先前規劃的400億美元，提高250億美元，市場看好帆宣等台積電供應鏈夥伴營運可望受惠，股價紛紛走高，帆宣早盤達168元，上漲1.5元，家登達483.5元，上漲14.5元。（編輯：郭無患）1130409

#台積電子公司
#美國
#美國商務部
延伸閱讀
台積電衝高站上800元大關 台股攻上20600點再創新高台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元美國補助台積電66億美元 專家：明智之舉可能加碼台積電亞利桑那州增設第3廠 經部：在台產能仍逾8成
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國補助台積電66億美元 專家：明智之舉可能加碼
172.30.142.61