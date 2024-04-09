美國補助66億美元 台積電衝801元創新天價

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（中央社記者張建中新竹9日電）美國商務部8日宣布，提供66億美元補助台積電在亞利桑那州設立先進晶圓廠。台積電今天股價表現強勁，早盤達801元，創新天價。

美國商務部和台積電子公司TSMC Arizona簽署一份不具約束力的初步備忘錄，TSMC Arizona將獲得最高可達66億美元的直接補助。台積電也計劃在亞利桑那州設立第3座晶圓廠，台積電在亞利桑那州鳳凰城據點總資本支出超過650億美元。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚1.01%，台積電今天股價表現強勁，早盤達801元，上漲18元，市值達20.77兆元，貢獻大盤約146點。

台積電擴大美國投資，鳳凰城據點資本支出較先前規劃的400億美元，提高250億美元，市場看好帆宣等台積電供應鏈夥伴營運可望受惠，股價紛紛走高，帆宣早盤達168元，上漲1.5元，家登達483.5元，上漲14.5元。（編輯：郭無患）1130409