台積電衝破800元大關 台股攻上20600點再創新高
2024/4/9 09:14（4/9 09:32 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北9日電）市場靜待美國3月消費者物價指數CPI數據和聯準會（Fed）會議記錄，儘管美股四大指數交投清淡，台股今天開盤仍開高，大漲逾200點，最高20665.64點，再創歷史盤中新高。
主要電子權值股台積電勁揚2.81%，漲22元攻上805元歷史新高，重電族群華城、士電、亞力強勢。
本土證券法人指出，台股技術面維持高檔震盪格局，儘管櫃買指數持續墊高，中小型股輪動續獲資金青睞，不過高價股、IC設計等本益比相對較高的族群，進入修正階段，主流族群漲跌互見，市場有轉趨觀望的氛圍，留意均線乖離變化。（編輯：張均懋）1130409
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