台積電820元新天價助攻 台股大漲378點收盤續創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天在台積電股價再創新天價820元領軍下，金融勁揚，重電、航運和營造等助攻，加權指數屢創新高，終場大漲378.50點，收20796.20點，再創盤中和收盤歷史新高。

台股今天成交值新台幣4423.01億元，電子股終場漲2.11%，金融漲1.03%，航運股漲2%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑下挫0.69%，中小型股為主的櫃買OTC指數翻黑下跌0.39%。

台積電美國亞利桑那州新廠受惠美國補助，消息激勵股價屢創新高，盤中最高820元再創新天價，終場收819元，漲4.6%。（編輯：潘羿菁）1130409