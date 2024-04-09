Microchip擴大與台積電合作 熊本廠設專用40奈米產線

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（中央社記者張建中台北9日電）美國微控制器（MCU）暨類比IC供應商微晶科技（Microchip Technology）今天宣布，擴大與台積電合作，在台積電位於日本熊本的日本先進半導體製造公司（JASM）建立專用40奈米產線。

Microchip表示，這次的合作是Microchip強化供應鏈韌性的持續策略一部分。台積電的合作夥伴關係和JASM產能可以協助Microchip彈性因應多變的商業環境和自然災害等外部因素，顯著降低中斷供應的可能性，為Microchip整體生產環境增添更多保障。

Microchip指出，JASM的晶圓產能供應，進一步強化Microchip為汽車、工業和網路應用等市場的全球客戶提供服務的能力。在高韌性和強大製造能力的支援下，客戶可以放心地將Microchip的產品設計到其應用程式和平台中。

台積電表示，隨著先進技術不斷發展，台積電整體生產能力也隨之精進，與Microchip擴大合作，可確保台積電可以在全球客戶需要時，提供最先進的技術與服務。

Microchip指出，其他強化供應鏈韌性策略措施包括投資額外技術以提高內部製造能力和產能，以及與晶圓廠、代工廠、封裝、測試合作夥伴建立更多的地理多樣性和備援能力。（編輯：林淑媛）1130409