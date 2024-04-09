更多編輯台推薦新聞：
全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震翰品酒店受創提前改建 預計解僱全員86人
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

Microchip擴大與台積電合作 熊本廠設專用40奈米產線

2024/4/9 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北9日電）美國微控制器（MCU）暨類比IC供應商微晶科技（Microchip Technology）今天宣布，擴大與台積電合作，在台積電位於日本熊本的日本先進半導體製造公司（JASM）建立專用40奈米產線。

Microchip表示，這次的合作是Microchip強化供應鏈韌性的持續策略一部分。台積電的合作夥伴關係和JASM產能可以協助Microchip彈性因應多變的商業環境和自然災害等外部因素，顯著降低中斷供應的可能性，為Microchip整體生產環境增添更多保障。

Microchip指出，JASM的晶圓產能供應，進一步強化Microchip為汽車、工業和網路應用等市場的全球客戶提供服務的能力。在高韌性和強大製造能力的支援下，客戶可以放心地將Microchip的產品設計到其應用程式和平台中。

台積電表示，隨著先進技術不斷發展，台積電整體生產能力也隨之精進，與Microchip擴大合作，可確保台積電可以在全球客戶需要時，提供最先進的技術與服務。

Microchip指出，其他強化供應鏈韌性策略措施包括投資額外技術以提高內部製造能力和產能，以及與晶圓廠、代工廠、封裝、測試合作夥伴建立更多的地理多樣性和備援能力。（編輯：林淑媛）1130409

台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日媒：台積電日本二廠將位於一廠東側
172.30.142.78