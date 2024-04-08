台積電亞利桑那州增設第3廠 經部：在台產能仍逾8成

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（中央社記者曾智怡台北8日電）台積電今天宣布獲美國晶片法案66億美元補助，並計劃在亞利桑那州設立第3座晶圓廠。經濟部表示，台灣是台積電最重要的基地，即使因應國外客戶需求，有全球布局規劃，在台灣的產能也會維持8到9成。

經濟部強調，半導體產業在全球布局時，台灣為生產關鍵重心的方向不變。

台積電擴大美國投資，將在亞利桑那州增建第3期晶圓廠。此外，亞利桑那州第2期晶圓廠增加提供2奈米製程技術，在美總投資金額達650億美元（約新台幣2兆880億元），獲得美國晶片法案66億美元（約新台幣2120億元）補助及50億美元貸款。

針對台積電獲美國晶片法案補助，經濟部表示，台灣是台積電最重要的基地，即使因應國外客戶需求，有全球布局規劃，在台灣的產能也會維持8到9成。

經濟部指出，目前最先進的2奈米廠，2025年也將在台灣大量商用投產2奈米製程，2023年7月台積電則在台灣成立全球唯一的研發中心，世界矚目的先進封裝廠也在嘉義等地持續建置。半導體產業在全球布局時，台灣為生產關鍵重心的方向不變。

至於台積電後續的對外投資計畫，經濟部表示，由於尚未送給投審司審查，後續如果有相關計畫送案，會依照目前投資審查機制依法審查。

台積電亞利桑那州第1期晶圓廠預計2025年上半年開始生產4奈米晶片，第2期晶圓廠將於2028年開始生產3奈米和2奈米晶片；台積電並決定建置第3期晶圓廠，規劃生產2奈米和（或）更先進製程，3期晶圓廠總投資金額達650億美元。（編輯：張良知）1130408