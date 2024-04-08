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台積電擴大投資亞利桑那州 官員：美半導體業新篇章

2024/4/8 19:17（4/8 20:46 更新）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國商務部今天發表聲明說，台積電同意擴大投資亞利桑那州晶圓廠250億美元，總投資金額從400億美元增至650億美元，並將在2030年以前增建第3期廠。

法新社報導，美國總統拜登的首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）為此喝采，形容這項大選年的消息是「美國半導體產業的新篇章」。

路透社報導，美國商務部表示，台積電提高在亞利桑那州投資金額至650億美元，將是美國史上一項全新計畫的最大外國直接投資。

美國商務部今天也宣布將提供台積電亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）先進半導體製造廠66億美元補助，以及高達50億美元的低利政府貸款。

商務部表示，台積電亞利桑那州2期廠預計2028年開始生產最先進的2奈米製程晶片。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中說：「這些是支撐所有人工智慧（AI）的晶片，它們是我們支撐經濟所需科技的必要零組件，但坦白說，也是21世紀的軍方和國安機關所需。」

雷蒙多提到，台積電的計畫將創造至少6000個高科技直接就業機會、超過2萬個建廠相關職缺，以及數以萬計的間接就業機會。

美國商務部表示，台積電預計亞利桑那州第1期晶圓廠將在2025年上半年量產。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130408

#亞利桑那州
#拜登
#美國商務部長
#台積電
#美國
#雷蒙多
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