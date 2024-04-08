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台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元

2024/4/8 17:28（4/8 17:42 更新）
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圖為台積電美國亞利桑那州廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電擴大美國投資，將在亞利桑那州增建第3期晶圓廠。此外，亞利桑那州第2期晶圓廠增加提供2奈米製程技術，總投資金額達650億美元，獲得美國晶片法案66億美元補助。

針對台積電美國亞利桑那州投資設置晶圓廠，美國晶片法案提供66億美元補助及50億美元貸款；此外，稅收抵免最多達162.5億美元。

台積電亞利桑那州第1期晶圓廠預計2025年上半年開始生產4奈米晶片，第2期晶圓廠將於2028年開始生產3奈米和2奈米晶片；台積電並決定建置第3期晶圓廠，規劃生產2奈米和（或）更先進製程。

台積電指出，亞利桑那州3期晶圓廠總投資金額達650億美元，估計將創造6000個直接工作機會，累計2萬人次建造工作機會，以及數以萬計的供應鏈工作機會。（編輯：張良知）1130408

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