台積電穩居晶圓代工龍頭 2023年第4季市占率61%

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（中央社記者張建中新竹28日電）研調機構Counterpoint統計，台積電2023年第4季囊括全球晶圓代工市占率61%，穩居龍頭地位。三星（Samsung）居次，市占率約14%。

Counterpoint表示，智慧手機市場回補庫存，以及人工智慧（AI）需求強勁，是台積電維持晶圓代工領導地位的主要動能。

Counterpoint指出，三星同樣受惠於智慧手機回補庫存，此外，三星S24系列預售創下佳績，是三星保持全球第2大晶圓代工廠的助力。

Counterpoint表示，聯電和格羅方德（GlobalFoundries）市占率皆為6%，並列第3大晶圓代工廠；中芯國際市占率約5%。

在人工智慧應用強勁需求帶動下，4奈米及5奈米為2023年第4季最主要的製程技術，Counterpoint統計，4奈米及5奈米合計所占比重達26%。

Counterpoint指出，在中低階智慧手機補貨需求推動下，6奈米及7奈米製程合計比重約13%，3奈米製程則在蘋果（Apple）iPhone 15支撐下，約占9%比重。（編輯：張均懋）1130328