台積電布局 吳政忠：嘉義以南土地水電相對較有機會
2024/3/20 19:02（3/20 19:27 更新）
（中央社記者張璦台北20日電）國科會主委吳政忠今天表示，在台積電帶領下，台灣半導體在全世界可說非常有實力，台積電需要政府協助水電、土地盤點，國科會將持續配合行政院、全力支持；同時，他也表示，嘉義以南在土地、水電上「相對較有機會」。
行政院副院長鄭文燦18日在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠；首座CoWoS廠預計今年5月動工，民國117年量產。國科會今天召開第10次委員會議，媒體會後關切台積電進駐南科嘉義園區，以及南部科技廊帶未來發展等議題。
吳政忠回應，嘉義以南在土地、水電方面，「相對比較有機會」，而從嘉義、台南到高雄、屏東，都在南科範圍之中，日前台積電向嘉義園區租地，國科會已核准。
他表示，在台積電帶領下，台灣半導體在全世界可說是非常有實力，台積電需要政府協助水電與土地的盤點，國科會身為科學園區管理局的主管機關，將配合行政院措施，全力支持。
吳政忠進一步指出，不只南科，台灣3大科學園區未來布局要往「優生活」方向走，也就是結合在地生活圈、交通；再者是「精緻多元」，即不僅有半導體產業，還要結合新創軟體等；同時，要「低耗能」，著重節能永續，台灣雖然面積不大，但在此3大策略之下，會成為世界級的科技島。（編輯：黃國倫）1130320
延伸閱讀台積電嘉義設廠 經部：2招穩定供水不排擠民生用水台積電效應 嘉義縣府預估帶來數萬就業機會吳政忠：台積電1.4奈米所需土地 科學園區供給沒問題AI發燒全球拉攏台積電 龔明鑫：最高階製程仍留台灣台積電全球布局邁向新里程碑 同步擴大台灣投資
- 台積電布局 吳政忠：嘉義以南土地水電相對較有機會2024/03/20 19:02
- 2024/03/20 15:38
- 2024/03/19 18:52
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
蔡易餘：湖山水庫水源保護區涵蓋嘉義 資源需共享