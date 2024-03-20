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台積電布局 吳政忠：嘉義以南土地水電相對較有機會

2024/3/20 19:02（3/20 19:27 更新）
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圖為台積電公司logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北20日電）國科會主委吳政忠今天表示，在台積電帶領下，台灣半導體在全世界可說非常有實力，台積電需要政府協助水電、土地盤點，國科會將持續配合行政院、全力支持；同時，他也表示，嘉義以南在土地、水電上「相對較有機會」。

行政院副院長鄭文燦18日在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠；首座CoWoS廠預計今年5月動工，民國117年量產。國科會今天召開第10次委員會議，媒體會後關切台積電進駐南科嘉義園區，以及南部科技廊帶未來發展等議題。

吳政忠回應，嘉義以南在土地、水電方面，「相對比較有機會」，而從嘉義、台南到高雄、屏東，都在南科範圍之中，日前台積電向嘉義園區租地，國科會已核准。

他表示，在台積電帶領下，台灣半導體在全世界可說是非常有實力，台積電需要政府協助水電與土地的盤點，國科會身為科學園區管理局的主管機關，將配合行政院措施，全力支持。

吳政忠進一步指出，不只南科，台灣3大科學園區未來布局要往「優生活」方向走，也就是結合在地生活圈、交通；再者是「精緻多元」，即不僅有半導體產業，還要結合新創軟體等；同時，要「低耗能」，著重節能永續，台灣雖然面積不大，但在此3大策略之下，會成為世界級的科技島。（編輯：黃國倫）1130320

#國科會
#台積電
#吳政忠
#嘉義
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