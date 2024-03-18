台積電嘉義科學園區設2座先進封裝廠 首座預計5月動工117年量產

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）行政院副院長鄭文燦今天在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，感謝台積電布局全球、根留台灣，帶動上中下游產業投資；首座CoWoS廠預計今年5月動工，117年量產。

鄭文燦與台積電廠務副總經理莊子壽、經濟部長王美花、國科會主委吳政忠、南部科學園區管理局長蘇振綱、嘉義縣長翁章梁、前嘉義縣長陳明文及立委蔡易餘、陳冠廷等人，今天上午齊聚嘉義縣府共同宣布台積電要在嘉義設廠。

鄭文燦致詞說，嘉義縣農工大縣正在實現，今天台積電、中央政府、嘉義縣府3方會商，預計台積電會有2座先進封廠，就是大家熟知的 CoWoS CoWoS小百科 CoWoS是一種半導體的先進封裝技術，可以拆成CoW和WoS。CoW（Chip-on-Wafer）指的是「晶片堆疊」、WoS（Wafer-on-Substrate）則是將晶片堆疊在基板上，可提高晶片間的數據傳輸速度。 透過先進封裝技術的進步，晶片製造商有望持續提升晶片效能，繞過3奈米製程逐漸遇到物理極限瓶頸的問題。 看更多 關閉 會落腳嘉科。

鄭文燦指出，這個計畫是台積電整體產業布局，是更具有競爭力、結合AI晶片發展、應用，非常重要的投資；去年台積電總裁魏哲家提議後，從現勘、評估、完成土地變更、環差及水電條件評估、污水處理、設置實驗中學等，相關單位非常緊湊、有效率，短期就完成前置作業。

鄭文燦強調，中央有信心，台積也有信心，此事中央、地方通力合作，低調、務實，即將進行先進封裝廠的動工準備。

鄭文燦感謝台積電布局全球根留台灣，把最好的留在台灣，未來台灣在全球供應鏈，持續扮演不可或缺角色，更能夠帶動上中下游產業投資，包括IC設計、AI（人工智慧）運用，讓台灣產業走向下個階段。

蘇振綱說，今年3月台積電與南科園區管理局簽定嘉科租地合約，未來會秉持之前服務台積電在南科設置先進製程發展的精神，全力協助台積電在嘉義設廠。

翁章梁表示，嘉義縣已作好萬全準備迎接全球半導體領導大廠台積電進駐嘉科，相信台積電作為嘉科第1家建廠廠商，將為嘉義半導體廊帶產業鏈放下一塊關鍵拼圖，引領嘉義縣產業朝高值化方向發展，並吸引更多供應鏈廠商進駐。

嘉縣府經濟發展處長江振瑋表示，台積電在嘉科第1座封裝廠基地面積約12公頃，預計今年5月動工，民國115年底完工，117年量產，可創造3000個就業機會。（編輯：陳仁華）1130318