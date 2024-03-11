科學園區營業額近4兆寫次高 3奈米支撐南科連3年破兆

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（中央社記者張璦台北11日電）國科會今天公布2023年3大科學園區營業額新台幣3兆9439億元、創歷年次高，其中僅南科呈年增格局，主因台積電3奈米先進製程投產放量，帶來支撐力道，促使南科連3年破兆元營收。6大產業中，通訊、生技營收年成長，其餘均落入衰退。

國科會今天舉行科學園區2023年營運記者會，國科會主委吳政忠表示，過去3、4年發生COVID-19疫情、美中科技競爭、全球供應鏈重整，台灣科學園區廠商仍繳出營收佳績，2022年突破4兆元大關，2023年營收在高基期效應，以及業者面臨庫存去化壓力之下，年減7.56%，但整體營收規模逾3.9兆元，仍寫歷年次高水準。

吳政忠指出，今年在生成式人工智慧（AI）商機挹注下，園區營收回溫、穩定成長，可以審慎樂觀期待。

觀察3大科學園區2023年營業額表現，竹科1兆4201億元、衰退11.98%；中科9384億元、年減19.78%；南科1兆5855億元、年成長6.88%，連3年破兆元，國科會分析，主因受惠積體電路產業3奈米製程投產放量支撐。

檢視科學園區6大產業，以通訊產業2023年營業額年成長8.92%最高，國科會產學及園區業務處處長許增如表示，由於全球低軌衛星產業需求擴大，及網通零組件供應順暢，帶動營業額持續攀升。

同時，生物技術產業2023年營業額成長5.83%，許增如指出，主因園區廠商新藥及CDMO藥品代工逐步打開市場，加上醫療器材、檢驗試劑外銷訂單（如隱形眼鏡）成長。

積體電路產業方面，國科會說明，受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，廠商投資訂單謹慎，2023年營業額衰退8.67%，不過園區龍頭大廠持續擴廠、布局全球最先進特殊製程，透過技術多樣性實現差異化，預估未來營收轉正向發展。

光電產業2023年營業額雖衰退7.7%，不過國科會認為，整體已見復甦跡象，透過廠商嚴控產能利用率及強化高階面板（車用、醫用面板）銷售等多角化經營策略，在供需結構改善下，衰退幅度已大幅縮減。

至於精密機械產業，國科會指出，因受到全球地緣政治干擾、俄烏戰爭、通膨和減碳影響，各產業大幅縮減資本支出，使精密機械產業接單動能與整體營運受到考驗，加上供應鏈庫存調整效應下，2023年營業額衰退6.14%。

電腦及周邊產業受疫後遠距教學、工作及雲端運算需求減少，同時，廠商積極布局數位轉型及AI服務等，2023年營業額略衰退2.5%。

展望今年科學園區整體表現，國科會表示，全球經濟仍將面臨諸多風險和不確定性挑戰，雖然預估通膨走勢趨緩，各國央行升息周期也將近尾聲，國際主要機構預估2024年全球經濟維持溫和放緩走勢，加上電子相關產品需求回溫，台灣在先進製程技術引領AI、5G及高效能運算領域發展帶動下，可望恢復成長動能。（編輯：潘羿菁）1130311