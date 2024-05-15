吳志中謝志偉促科技外交 獲頒科技專業獎章

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（中央社記者張璦台北15日電）為表彰推動國際科技合作交流等卓越貢獻，國科會主委吳政忠今天透過越洋視訊頒贈科技專業獎章，給駐德國代表謝志偉、駐法國代表吳志中與法國駐台代表龍燁（Franck Paris）。

吳政忠透過新聞稿表示，謝志偉長期關注台德科技合作規模與層級，積極推動台德的科研合作計畫、科研人才交流等多面向外交工作，特別是在2023年3月代表台灣簽署部會層級「台德科學與技術合作協議」（STA），並協助洽排德國聯邦教育研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）來台參與見證，成為1997年以來首位訪台的德國部長級官員。

此外，謝志偉也推動簽署「台德電池合作研究意向書」，並促成國科會加入德國主導的國際產學合作研究網絡（CORNET），連結台灣學研及產業參與國際科研合作，將台灣的研發成果推向國際。

吳政忠指出，吳志中及龍燁積極推動台法科技及新創交流合作，除於2023年11月雙方簽署部會層級「台法科學與技術合作協議」（STC），並於2024年4月在台舉辦首屆「台灣法國科學研究會議」，促成法國高等教育暨研究部（MESR）總司長居希（Claire Giry），率領法國重要科研機構代表及學術專家來台參與。

另外，吳志中也積極促成French Tech Taiwan自2018年進駐國科會「台灣科技新創基地」（TTA），並協助台灣新創團隊赴法，參與歐洲最大科技新創展VivaTech。

同時，吳政忠感謝國科會會內人員對於科技政策推動與創新、科研成果應用推廣的卓越表現，頒發科技獎章給副主委林敏聰、副主委陳儀莊、副主委陳宗權，科國處處長葉至誠、前瞻處處長陳國樑。

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吳政忠也對於竹科管理局局長王永壯及南科管理局局長蘇振綱，從事科學園區開發、活絡園區動能的優異表現，以及衛生福利部人事處處長李玉惠於國科會服務期間，推動國科會組織調整法制化，頒贈科技獎章給予肯定。

此外，國科會指出，國立台灣大學電機工程學系教授蔡志宏，對於台灣科技發展提供諸多寶貴建議，積極協助國科會推動科技業務創新，也特別頒發科技獎章，表達感佩之意。（編輯：林興盟）1130515