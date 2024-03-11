中科2023年營業額逾9300億衰退 仍為歷年同期第3高

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）中科管理局今天公布，中科園區2023年營業額逾新台幣9383億元，較前年衰退19.78%，但仍為歷年同期第3高；分析是受全球通膨、升息，以及終端市場需求疲軟致產業供應鏈持續調整庫存所影響。

中科管理局表示，受全球通膨、升息及終端市場需求疲軟，致產業供應鏈持續調整庫存等因素影響下，中科園區2023年營業額9383.96億元，較2022年衰退19.78%，但仍為歷年同期第3高。

就園區主要產業分析，中科管理局指出，電腦及周邊產業受惠廠商擴增產能及美國市場電動自行車訂單增加，營業額成長21.27%；生物技術產業受惠新藥逐步打開市場及隱形眼鏡市場回溫，營業額成長15.12%。

其中，光電產業受惠全球面板產能供給減少，在供需結構改善下，電視面板報價提高，營業額成長0.11%；積體電路產業受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，客戶端持續進行庫存調整及改採更先進製程，廠商產能利用率下滑，營業額衰退23.40%；精密機械產業因客戶面臨庫存去化壓力，對設備採購出現遞延或調降資本支出，營業額衰退7.69%。

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中科管理局表示，2023年計引進高科技廠商20家，包含精密機械及生物技術各5家、積體電路及光電各2家、電腦周邊1家、其他科學事業4家及園區事業1家；投資總金額22.74億元，再加計擴廠及增資案485.86億元，合計投增資總額達508.6億元。

展望2024年，中科管理局認為，全球經濟前景雖仍受地緣政治風險、各國央行貨幣政策走向等不確定因素影響，但半導體供應鏈庫存水位趨於正常，產能利用率可望提升，且中科積極擴建園區及招商，持續輔導廠商進駐營運，科技大廠亦持續布局先進製程，預估中科營業額將可成長。（編輯：陳仁華）1130311