吳政忠：台積電1.4奈米所需土地 科學園區供給沒問題

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（中央社記者張璦台北11日電）台積電先進製程落腳何處備受市場關注，國科會主委吳政忠今天指出，面對台積電國內建廠、擴廠需求，國科會持續布局3大科學園區土地供給，1.4奈米廠所需土地規劃中，應無問題。

國科會今天召開記者會，公布2023年3大科學園區營業額新台幣3兆9439億元，雖年減7.56%，規模仍創歷年次高。

會中媒體關切晶圓代工龍頭台積電設廠布局，吳政忠表示，台積電營運表現好，除前進國際建廠，國內方面，國科會科學園區負責提供相關產業環境，台積電具體布局為何，應以台積公司對外公布為主。

針對台積電將持續有先進製程建廠需求，3大科學園區土地能否支應；吳政忠指出，土地部分持續有在布局，「對於它（台積電）目前的需求，我們應該是可以供給」，2奈米應算處理完畢，「1.4奈米（落腳地）持續布局當中，應該沒問題」。

根據台積電規劃，2奈米預計2025年量產，生產基地位於竹科寶山廠及高雄廠，其中，高雄廠原先規劃建置2座廠，都將導入2奈米製程。（編輯：潘羿菁）1130311