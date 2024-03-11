電價漲衝擊科學園區？吳政忠：相信會考量產業狀況

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（中央社記者張璦台北11日電）4月電價調漲箭在弦上，國科會主委吳政忠今天表示，若最終宣布調漲，國內廠商會布局因應，也相信審議會將全方位考量台灣產業狀況，達到雙贏目標。

國科會今天召開記者會，公布2023年3大科學園區營業額新台幣3兆9439億元、創歷年次高，年減7.56%，繼2015年來再次呈衰退，主因高基期效應發酵，以及原物料高漲、通膨、終端消費需求及企業投資動能疲弱等因素影響，使全球疫後經濟復甦力道不如預期。

吳政忠表示，隨全球景氣緩步回溫，帶動科技業產能復甦，加上AI（人工智慧）浪潮推進創新應用，整體園區營收減幅已逐步收斂；今年在生成式AI商機挹注下，營收回溫、穩定成長，可審慎樂觀期待。

媒體關切4月電價調漲箭在弦上，是否影響科學園區2024年業績表現；吳政忠指出，電價上漲與否，是要由經濟部電價審議委員會決議，若最終宣布電費調漲，主要也是反映燃料成本走高，除國內廠商會布局因應，也相信審議會將全方位考量台灣產業的狀況，達到雙贏目標，「沒有問題」。（編輯：張均懋）1130311