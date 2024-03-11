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商總：電價調整高科技業應能承擔 傳產壓力大須配套

2024/3/11 13:48
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（中央社記者劉千綾台北11日電）4月電價調漲箭在弦上，用電大戶可能面臨較大漲幅，商總理事長許舒博表示，高科技產業採用價格較高的綠電，對電價調整應能承擔，但傳統產業壓力較大，須有配套措施，且電價全面調整將衝擊物價，對基層民生影響大。

電價工作小組會議12日登場，台電將提報不同補貼金額情境下的電價調整方案。許舒博今天出席活動時受訪表示，經濟部能源署會在電價調整具體方案出爐後，與商總、工商業界人士溝通。

許舒博表示，電價調整需考慮一般民生用電需求，若全面性調整，會造成物價上漲，對基層民生影響非常大。

由於用電大戶可能面臨較大調幅，許舒博表示，因應國際供應鏈要求，高科技產業須採用價格較高的綠電，面對電價調整也比較能夠承擔。

傳統產業方面，許舒博表示「壓力比較大」，呼籲要有一些配套措施，例如稅賦優惠等，以減輕製造業者的壓力。

至於基層民眾、小店家，許舒博提醒，食衣住行等民生用品成本若提高，可能轉嫁到消費者身上；基層民眾如果一天消費多出新台幣100、200元，會很有感、影響層面大。

許舒博直言，不能把台電的虧損框架在電價調漲上，台電虧損有很多是政策因素，包括發電比例、能源政策，以及購買綠電契約價格等，呼籲應檢視契約內容，不能只靠調漲電價來彌補虧損。

近年國際燃料價格高漲，台電肩負「物價消波塊」角色，儘管政府已連2年出手增資台電，截至去年底仍累虧新台幣3826億元，今年若完全不調整電價，預計再虧2124億元，淨值將減少至228億元，瀕臨資不抵債困境。

根據經濟部研擬方向，民生用電方面，考量最低段電價幾乎未曾調漲、甚至降價3次，為讓330度以下電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬不分級距全面調漲。產業用電方面，會以產業別用電情形做不同幅度調整，年用電量逾50億且連兩年用電成長的「超級大戶」調幅最高。（編輯：張均懋）1130311

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