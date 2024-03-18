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台積電嘉義設廠 經部：2招穩定供水不排擠民生用水

2024/3/18 20:23（3/18 20:48 更新）
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台積電18日確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月18日
台積電18日確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月18日
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（中央社記者曾智怡台北18日電）台積電2座CoWoS先進封裝廠落腳嘉義科學園區，經濟部水利署表示，已事先盤點用水，將配合園區開發需求，提供嘉義地區再生水及擴大區域調度水量，充分供應擴建用水需求，不會排擠民生及農業用水。

台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，首座CoWoS廠預計5月動工，2028年量產。

經濟部水利署發布新聞稿表示，行政院自去年下半年起就針對台積電擴大投資先進封裝廠成立專案小組，並由副院長鄭文燦親自主持多場會議，協助土地、用水、用電規劃，在決定落腳嘉義科學園區前，已就用水問題積極與嘉義縣政府盤點，在不影響民生及農業用水前提下的穩定供水策略。

水利署表示，未來水源供應將優先使用再生水，除了台積電自建再生水廠外，將由已核定的「擴大縣治再生水廠」供水，嘉義縣政府也持續檢討增加再生水水源，不足部分再經由擴大區域水源調度，透過「雲林至嘉義自來水複線」由雲林增供每日4萬噸，做為再生水上場前補充水源、與上場後備援水源。

水利署補充，再生水是將使用過的民生污水或放流水回收處理再利用，可作為產業穩定水源，不會排擠民生及農業灌溉用水。

另外，嘉義地區部分水源需要由雲林及台南支援，為增加自有水源，正辦理嘉義10萬噸海淡廠可行性規劃及環境調查，預計114年提報環評，將於通過環評後加速推動，提升枯水期區域供水穩定，並做為後續可能新增高科技先進製程投資多元水源。（編輯：楊凱翔）1130318

（中央社製圖）
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