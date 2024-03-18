台積電效應 嘉義縣府預估帶來數萬就業機會

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，嘉義縣府今天表示，單就封裝廠就可帶來3000多個工作機會，結合周邊效應與其他產業園區開發，預計為嘉義帶來數萬個就業機會。

行政院副院長鄭文燦今天上午與經濟部長王美花及國科會主委吳政忠，偕同嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷及前立委陳明文正式宣布，台積電先進封裝廠（CoWoS）將進駐嘉義科學園區。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，台積電的投資規模影響就業人口數，單就目前要設置的2座封裝廠就需要3000多名工程師。

翁章梁說，除台積電將進駐嘉義科學園區，嘉義還有發展中馬稠後後期產業園區、水上南靖、中埔公館、民雄航太及布袋水產加值園區，另有高鐵特定區Outlet進駐。

翁章梁強調，除台積電會需求3000多名工程師，台積電設廠搭配其他投資效應，預計還會為嘉義帶來數萬個就業機會，及更多人流和商機。

縣府指出，嘉義縣擁有豐沛的土地資源可為台積電提供潛在的發展空間，水電需求部分，嘉義不僅供電無虞，成立綠電銀行；此外，水利署正辦理嘉義10萬噸海淡廠可行性規劃及環境調查，預計民國114年提報環評，以提升枯水期區域供水穩定。

縣府說，嘉科園區約88公頃，其中台積電占地約20公頃，其中第一座先進封裝廠規劃面積約12公頃，預計115年底完工。（編輯：黃世雅）1130318