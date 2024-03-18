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台積電嘉義太保設廠 鄉親期待年輕人返鄉就業

2024/3/18 13:57（3/18 14:12 更新）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）台積電今天確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，嘉義縣民期待台積電與周邊廠商能帶來大量就業機會，讓年輕人可以返鄉工作。

行政院副院長鄭文燦今天在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，馬上引起嘉義民眾熱議，紛紛期待帶動嘉義工商發展。

嘉義縣議員黃啟豪告訴中央社記者，台積電來設廠對嘉義民眾而言，是天大好消息，期待台積電與周邊廠商能帶來大量就業機會，讓年輕人可以返鄉工作。

黃姓民眾說，他兒子研究所畢業就進到台積電工作，目前人在南科當工程師，台積電在嘉義設廠，孩子就有機會返鄉工作，住家裡不用租屋，1年可省十幾萬。

不過，民眾也擔心台積電來後推升房價，會買不起房；太保市長鄭淑分說，嘉義科學園區位於太保市，希望中央及縣府利用台糖土地建社會住宅，照顧弱勢市民。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，嘉義縣要推社會住宅，政府會用各種政策讓住宅價格平穩，保障年輕人居住權益。（編輯：陳仁華）1130318

#嘉義市
#台積電
#鄭文燦
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