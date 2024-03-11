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傳台積電設廠嘉縣房價漲 翁章梁：建社會宅因應

2024/3/11 17:23（3/11 17:56 更新）
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嘉義縣長翁章梁（前）11日表示，台積電到任何地方設廠都會推高房價，這是市場機制，現在最有效的方式就是興建社會住宅來平衡。中央社記者蔡智明攝 113年3月11日
嘉義縣長翁章梁（前）11日表示，台積電到任何地方設廠都會推高房價，這是市場機制，現在最有效的方式就是興建社會住宅來平衡。中央社記者蔡智明攝 113年3月11日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）傳聞台積電要來嘉義縣太保市設廠，造成周邊土地、房價大漲，縣長翁章梁今天說，台積電到任何地方設廠都會推高房價，這是市場機制，現在最有效的方式就是興建社會住宅來平衡。

媒體去年底報導，晶圓代工龍頭台積電1奈米建廠計畫，擬在嘉義縣太保市科學園區設廠。國發會主委龔明鑫6日在立法院面對民進黨籍立委蔡易餘質詢表示，台積電有可能在嘉義設封測廠。

翁章梁今天接受中央社記者訪問表示，台積電到任何地方設廠，都會推高房價，房價上漲也代表這個地方是有機會的，大家想進來住，漲價是市場機制，但縣府希望透過政府的公共設施來平衡市場機制。

翁章梁指出，現在平衡高房價最有效的方式就是興建社會住宅，縣府已向中央爭取到海區、山區各建設一處社會住宅，未來視嘉義縣的發展，會再向中央爭取增建社會住宅。

翁章梁說，鄉親期待台積電來嘉義設廠，但台積電是國際大廠，是否要來設廠，台積電自會評估，這還牽涉水、電、土地與人才是否足夠；對此，縣府一定積極滿足台積電設廠需求。（編輯：黃世雅）1130311

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