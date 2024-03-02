布袋候鳥季熱鬧登場 賞鳥融入生活圈推動經濟

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義縣政府委由高雄市野鳥學會今天舉辦候鳥季活動，縣長翁章梁說，布袋濕地生態園區是國家級濕地，是欣賞候鳥的最佳聖地，賞鳥活動融入民眾生活圈，盼推動候鳥經濟。

一年一度布袋候鳥季開跑，嘉義縣布袋濕地生態園區今天舉辦「布袋候鳥季－聽春語、看春羽」活動，翁章梁、雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民等人到場與鄉親共同欣賞春季水鳥之美。

翁章梁致詞表示，縣府、雲嘉南國家風景區管理處及高雄市野鳥學會共同提出「濕地賞鳥生活圈」概念，將賞鳥活動結合在地特色、觀光產業，並透過保育帶動地方觀光產業發展。

翁章梁指出，布袋濕地生態園區是國家級重要濕地，前身是鹽田，10餘年前由縣府打造成濕地生態園區，在鹽田中建造水中島，供給水鳥棲息利用，是候鳥度冬棲息安身之所，也提供過境水鳥長途飛行補充體力的中繼站。

嘉義縣農業處指出，園區內呈現淺水灘地型態，棲地品質良好，鳥況極佳，經常可見琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、青足鷸、小青足鷸等在覓食、休息。

活動有40多處市集攤位展示及相關文創商品，現場有專業人員介紹布袋濕地生態園區濱海植物，另有候鳥驛站影片放映及濕地標章宣講暨闖關等一系列活動。

此外，活動同步串聯布袋魅力商圈的各店家優惠活動，憑今天布袋候鳥季活動闖關卡或在賞鳥點打卡，並到商圈活動店家消費，即可獲得優惠，活動日期至3月31日。（編輯：郭諭儒）1130302

嘉義縣政府委由高雄市野鳥學會2日在布袋濕地生態園區舉辦候鳥季活動，縣長翁章梁（前右2）到場與鄉親共同欣賞春季水鳥之美。中央社記者黃國芳攝 113年3月2日