叩關2年終如願 CNN深入台積電探秘密武器和全球布局

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（中央社台中24日綜合外電報導）全球關注台積電，CNN接洽2年後，終於如願深入公司廠房一探究竟。報導除引述董事長劉德音的說法，稱台灣人才是台積電的秘密武器，也關注台積電布局全球時碰上的難題。

美國有線電視新聞網（CNN）近日陸續刊出標題為「罕見直擊：台灣晶片製造成功的幕後秘密武器」、「大家都要最新晶片，全球最大供應商好頭疼」的影像和文字報導。

影片中，台積電董事長劉德音告訴CNN，台灣人就是台積電的秘密武器；政府廣設大專院校，而且許多台灣人投注大把時間在教育上。

劉德音說：「外人看來，顯然是奇蹟。每個地方都要運用自身優勢，不要光是在自己的短處複製別人的長處。這是我們試圖找出的方程式。」

CNN報導，台積電幾年前還是靠資深工程師帶領新進人員的方式來訓練新人，然而3年前全球晶片短缺、地緣政治情勢更加緊張，促使台積電迅速成長，台積電必須建立一套密集訓練計畫，好讓數以萬計的新人快速上手。

2021年，台積電在台中市成立新人訓練中心，而CNN最近得以深入走訪當地。現在除了所有駐台新進工程師，部分海外新聘工程師也得來這裡待上8週。

台積電已經在台灣、中國東部和美國華盛頓州設廠，目前正在美國、日本、德國建設新的晶圓廠。

台積電人力資源資深副總經理何麗梅告訴CNN：「每座新建晶圓廠的最初時期，我們都得從台灣帶去一定比率的人。我們希望上線多年後能逐步減少外派人數，並增加當地員工。」

何麗梅也提到，人才短缺是台積電面臨的一大挑戰，「全球（半導體）人才稀少，假如我們要在全球擴展，真的必須擴大人才庫」。她說，台積電目前在全球雇用約7萬7000人，幾年內將增至10萬人。

CNN指出，缺乏適任員工並非唯一問題，在適應東西方工作文化差異上，台積電亦面臨重重挑戰。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，台灣員工可能很習慣加班和待命，就算是農曆新年或耶誕節期間亦然，其他地方的員工不見得能這樣。

徐遵慈說，「這種工作文化在台灣和日本等東亞國家已存在幾個世代」，但要在美國和德國實行，問題會比較大。

何麗梅則表示，台積電在全球擴廠的同時，也在學習如何運用不同方式，有效管理來自全球不同區域的團隊。

她說：「我們確實需要適應當地作法，讓社會能夠接受。有些事這裡能做，在其他地方不能。我們在台灣的管理方式無法整套移植（到其他國家）。在美國，我們得按當地文化做調整。這裡（台灣）的人願意聽從指示，但我想在美國，你得用他們熟悉的話去解釋為什麼。」

對於有人憂心台積電在他國擴產，可能降低台灣作為全球半導體重鎮的重要性，何麗梅回應，「我不認為這會帶走優勢，因為我們仍舊非常高度集中在台灣，而且最尖端的科技將完全從台灣起步」。

她認為，插旗他國能增加台灣的曝光度，並讓台積電學習如何在全球營運。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1130324