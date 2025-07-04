路透社：美通知奇異航太可重新對中供應噴射引擎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）路透社報導，美國政府3日向奇異航太（GE Aerospace）表示，可以重新對中國飛機製造商中國商飛（Comac）供應噴射引擎，加上中國在稀土上讓步，進一步顯示美中貿易緊張局勢有緩和跡象。

路透社3日的報導表示，除奇異航太外，至少還有另一家航空航天公司出口到中國的執照暫停狀態也在3日被解除，但報導沒有提及是哪家公司。

奇異航太、美國商務部、中國駐美國大使館發言人均沒有回應路透社的置評請求。

在中國製造的C919客機有許多零部件都依賴海外，包括由奇異航太和法國發動機大廠賽峰（Safran）製造的LEAP1-C引掣。國企中國商飛希望藉著C919，與空中巴士（Airbus）和波音競爭。美國此前暫停向中國商飛出口噴射引擎，是回應中國限制對美出口稀土。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國近日取消對中國出口晶片設計軟體的限制。路透社近日報導，美國商務部已通知兩家能源供應商，可將乙烷裝船運往中國，但未經授權不得在中國卸貨。

中國商務部6月27日表示，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對中的一系列限制性措施。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1140704