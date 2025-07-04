違反勾手協定不還錢 嘉院判女賠同居人271萬元

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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）廖姓男子熱烈追求李姓女子並交付400萬元作為雙方養老用途，則簽「勾手協定」同居，4年後感情生變，男方提告要求履行契約返還，嘉院認約定有效，女方需還271萬元。可上訴。

據嘉義地方法院判決書，廖男離婚後，於民國100年間與李女相識相戀，並於同年12月間雙方書立同意書，廖男將退休金新台幣400萬元交付同居人李女，作為2人養老用途，若李女再與他人婚友，或違反「勾手協定」（即約定勾手走一生協定），李女需歸還。

判決書表示，2人同居4年後，感情不睦，廖男被李女趕出住居處，李女也拒絕恢復同居關係，廖男認為李女違反「勾手協定」，則提告並請求履行契約，要求返還400萬元。

嘉院表示，李女主張廖男當時熱烈追求，並允諾交付400萬元供其花用，最後僅匯200萬元，2人在一起4年的生活開銷及出國費用，200萬元已花費殆盡；廖男是有婦之夫，要求李女當「第三者」，雙方的同意書因違反公序良俗而無效。

嘉院說，李女認為同意書內「勾手協定」指勾小指、打勾勾等為約定、諾言含義，並非白頭偕老約定；李女同時指控廖男涉及恐嚇、施暴等。

判決書表示，同意書的約定，並沒有禁止李女再婚或交友，僅約定再婚友應返還所交付的金錢款項，也沒有限制結婚自由，更沒有違反公序良俗。

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嘉院表示，雙方同居至少4年，若男方未交付其餘200萬元，女方豈有任其延滯。李女指控廖男涉及恐嚇、施暴等，因證據不足，法官不予採納。

法官認為，廖男已依同意書約定交付400萬元予李女，作為雙方同居生活養老用途，扣除雙方交往同居期間花費，女方應返還271萬元。（編輯：林恕暉）1140704