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徐雪芳卸任百貨協會理事長 8年任期擔綱溝通橋梁

2025/7/4 17:33（7/4 17:51 更新）
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遠百總經理徐雪芳（左）擔任百貨零售企業協會理事長期間，曾率領會員代表拜會日本百貨店協會。（百貨協會提供）中央社記者江明晏傳真 114年7月4日
遠百總經理徐雪芳（左）擔任百貨零售企業協會理事長期間，曾率領會員代表拜會日本百貨店協會。（百貨協會提供）中央社記者江明晏傳真 114年7月4日
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（中央社記者江明晏台北4日電）歷經疫情衝擊與產業轉型關鍵期，百貨零售企業協會近期完成新一屆理監事改選，為遠百總經理徐雪芳的8年理事長任期劃下句點。百協指出，徐雪芳任內除推動國際交流，也在防疫關鍵時刻爭取資源，擔綱協會與政府、國際間的溝通橋梁。

百貨零售企業協會今天發布訊息表示，已在6月完成理監事改選交接，過去8年期間，理事長由遠東百貨總經理徐雪芳擔任，是歷屆唯一連任、擔任8年的理事長，任期也歷經空前絕後、近3年的疫情考驗。

百貨零售企業協會指出，徐雪芳任內創設「零售創新卓越獎」，擴大基層百貨優良從業人員獎勵，也首次促成與國外百貨協會拜會交流的紀錄，拜訪「日本百貨店協會」。

正在進行交接的百協秘書長王明倫表示，遠百總經理徐雪芳從2016年接下百協理事長以來，擔任百貨業與政府之間的溝通橋梁。她回憶，疫情初期口罩短缺，徐雪芳當時下指示，百貨業屬於第一線的服務產業，務必與政府單位溝通取得協助，也因此爭取到政府的支援，定期提供會員口罩，一起度過難關。

王明倫表示，徐雪芳也積極增加台灣百貨業與國際交流，探索創新零售趨勢、提升台灣在國際的能見度，百協除了定期組團出席亞太零售大會（APRCE），去年則率領會員代表20多人，拜會日本百貨店協會，與日本高島屋、伊勢丹、GINZA SIX等百貨高層見面交流，深入了解日系百貨的營運模式及服務流程，開啟台日百貨協會的交流管道，替日後雙方互訪，建立友誼橋梁。

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對於全球性的缺工問題，2016年甫接任理事長的徐雪芳當下就提出，創設「零售創新卓越獎」，鼓勵從業人員在營運、管理、服務、行銷等領域，透過競賽獎勵和觀摩學習兩道機制，帶動人才與營運活力，過去這8年，百協總共表揚11件創新提案、120名百貨從業人員。

百協目前是台灣最具規模的百貨協會組織，會員涵蓋遠東百貨、漢神購物中心、台北101購物中心、遠東SOGO、統領百貨、遠東巨城購物中心，還有新加入的新光三越百貨、微風廣場等，會員總營收占台灣百貨市場近7成規模。百貨零售企業協會先前已完成改選，由遠東SOGO董事長黃晴雯接任理事長。（編輯：楊蘭軒）1140704

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徐雪芳
百貨協會理事長改選 遠百徐雪芳交棒SOGO黃晴雯
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