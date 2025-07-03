藍營批將台積電拱手送美國 林右昌：是企業全球布局

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）國民黨花蓮縣黨部今天批評，民進黨阻斷兩岸正常往來，低頭將台積電技術人才拱手送美國，才是真賣台；民進黨秘書長林右昌回應，全球布局是投資策略，國民黨對產業認知有很大落差。

國民黨花蓮縣黨部今天舉行記者會，批評民進黨執政以來，兩岸關係日益緊張，操弄「兩岸交流即賣台」輿論口號，卻一邊低頭將台灣最具戰略價值的護國神山，台積電的核心技術及人才大量輸出美國。

國民黨花蓮縣黨部發言人、縣議員吳建志表示，台積電海外擴張若出於企業全球布局尚可理解，但當背後是地緣政治操控與外力壓迫，那麼問題就不只是經濟選擇，而是國家主權讓渡。

吳建志說，民進黨及罷免團體一直將國民黨及立委傅崐萁抹紅，卻列舉不出到底出賣台灣哪些實質利益，只會捕風捉影，操弄認知作戰。

吳建志表示，全台罷免連署傳出很多死亡連署，他曾按鈴申告花蓮罷團4000份重新連署有造假偽造，但司法辦藍不辦綠，一面偏頗，天秤已經失衡。

林右昌今天上午安排花蓮吉安鄉勝安宮、慈惠堂參香行程，他受訪回應，對等、尊重的交流才是兩岸正常交流，也是民進黨一直以來立場與態度，而不像國民黨親中投共舔共的交流方式。

林右昌表示，傅崐萁跟網紅「館長」陳之漢都有一個共同點，2人去中國回來後，就做中國喜歡的事，一面做毀憲亂政的事，一面拿出國旗當遮羞布，真正的中華民國派民眾應該可以分出來，這是傅崐萁欺騙民眾的伎倆，不該是正常立委做出來的事。

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林右昌指出，台積電是世界級公司，外資比例超過7成以上，不只在美國，也在中國、日本或歐洲投資，是重要全球布局策略，對於國民黨說法感到非常離譜，顯示對產業認知有非常大落差。

民進黨與罷團合作，將於明天舉行「護國大遶境」行動，首站從花蓮出發，集結全台31個罷團，連續兩天繞行花蓮各鄉鎮市。（編輯：陳仁華）1140703

民進黨秘書長林右昌（圖）3日接受媒體訪問時表示，對等、尊重的交流才是兩岸正常交流，也是民進黨一直以來的立場跟態度，而不像國民黨親中投共舔共的交流方式。中央社記者張祈攝 114年7月3日