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台南大億麗緻酒店熄燈5年 福泰接手、115年營運

2025/7/4 16:58
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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市大億麗緻酒店已熄燈5年，如今由福泰國際旅館管理顧問公司接手，台南市政府今天表示，福泰飯店集團已進行到一定階段，預定明年第一季正式營運，將擇期公布。

網傳希爾頓酒店旗下品牌將接手大億麗緻酒店，南市府經濟發展局今天告訴中央社記者，相關訊息以福泰飯店集團正式公布為準。

南市府觀光旅遊局發布新聞稿表示，福泰飯店集團正完備旅館申設程序，進駐品牌以申請設立旅館時正式名稱為準，目前飯店內部整修工程進行中；品牌、經營管理定位、投資營運資訊等尚未正式對外宣布。福泰飯店集團將和市府召開記者會對外說明。

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大億麗緻酒店位於台南市中西區西門路上，毗鄰新光三越新天地，早年是台南監獄，國泰集團購地後興建硬體，再由大億集團向國泰人壽承租經營，2002年開幕營運，也是台南首家五星級飯店。

不過，大億麗緻酒店2020年因不敵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，同年6月30日熄燈，市府2023年5月宣布，由福泰國際旅館管理顧問公司接手，租期20年，將投入新台幣10億元整修。（編輯：黃世雅）1140704

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