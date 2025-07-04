花蓮縣府推暑期旅遊補助專案 最高現折2000元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）為振興花蓮觀光，花蓮縣府與線上旅行社推出旅遊補助專案，透過指定APP預訂花蓮機加酒套裝行程或花蓮任意旅宿，符合自由行或家庭親子等客群，每房最高享新台幣2000元現折補助。

花蓮縣府表示，即日起至11月30日前，透過易遊網APP預訂「飛向花蓮行」指定套裝遊程跟花蓮機加酒商品，使用補助折扣碼「B7hua2000」，2人成行最高現減2000元。

花蓮縣府推薦「花蓮自由行2天」行程，搭配立榮航空北花航線來回機票與花蓮星級飯店自由選，每人只要2490元起，透過補助每人最低免1500元，輕鬆遊花蓮。

透過 Google News 追蹤中央社

花蓮縣府觀光處指出，若追求自主旅遊彈性的遊客，可選擇「花現好宿」住宿補助方案，輸入折扣碼「Hualien500」即可折抵每房可享基本補助500元；若入住獲「GSTC」國際永續認證的飯店，輸入折扣碼「GSTC1000」則可升級享每房1000元補助，2種面額限每人限使用1次，須在8月31日前使用，補助額度用完為止，詳情可至易遊網活動官網查詢。

花蓮縣長徐榛蔚表示，推出兩大補助專案結合官方與地方資源，降低暑期出遊的負擔，更鼓勵國人重新走入花蓮，支持在地旅宿與觀光產業。（編輯：黃世雅）1140704