台版地面師詐獨居老人遺產 涉案律師判刑25年

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（中央社記者林長順台北4日電）土地業者蔡尚岳勾結律師蔡鴻燊及警員、書記官、里長等，涉嫌以偽造遺囑詐騙獨居老人遺產達1.4億餘元。台北地院今天判處蔡尚岳14年徒刑、蔡鴻燊25年徒刑，其餘被告均判有罪，可上訴。

檢方起訴指出，蔡尚岳於民國110年4、5月間從新北市前里長鄧長安、許政鎧處得知，里上過世的獨居老人遺產無人辦理繼承，涉嫌於同年8月起以偽造遺囑方式，詐得獨居老人遺留的存款與不動產。

蔡男為詐取更多獨居老人遺產，找友人王煜堤等人加入公司，以台北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊為案源，涉嫌行賄台北市員警駱勁達、新北地方法院書記官游立綸及戶政人員葉濬誼，以確認獨居老人戶籍資料，經實地勘察獨居老人遺留的不動產，篩選出詐騙目標。

檢方表示，蔡尚岳等人選定目標後，安排可配合擔任代筆遺囑的假受遺贈人、假見證人，並涉嫌勾結律師兼民間公證人蔡鴻燊，由蔡鴻燊完成代筆遺囑聲明書認證，藉此辦理不動產所有權移轉登記、提領存款，取得獨居老人遺產。

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檢方統計，蔡男等人的不法所得共計新台幣1億4925萬4298元，依刑法詐欺、公務員洩密及貪污治罪條例的公務員違背職務行為期約收受賄賂等罪起訴蔡尚岳、蔡鴻燊、王煜堤、葉濬誼、駱勁達、游立綸等6人。

至於其他38名擔任假受遺贈人、假見證人等的共犯，檢察官依刑法詐欺取財、行使偽造私文書等罪起訴。（編輯：張銘坤）1140704