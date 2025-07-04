李南陽投書 籲深化台灣與羅馬尼亞雙邊關係

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（中央社記者劉郁葶布拉格4日專電）駐斯洛伐克代表李南陽投書羅馬尼亞主流媒體「新聞週刊」，說明台灣在全球高科技產業中的戰略地位，指出羅馬尼亞與台灣在數位科技、循環經濟、農業升級與智慧城市建設等領域高度互補，籲請深化雙邊關係。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，羅馬尼亞主流媒體「新聞週刊」（Newsweek Romania）7月1日以「鞏固基礎，開創新局：台灣－羅馬尼亞永續合作」為題刊登李南陽投書，文中闡述台灣在全球高科技產業的戰略優勢，系統性說明台灣在全球高科技產業中的戰略地位，並提出深化台灣與羅馬尼亞雙邊合作的具體建議。

李南陽指出，台灣在半導體、綠能與資通訊（ICT）領域擁有全球領先實力，是全球高科技供應鏈不可或缺的一環。2023年台灣對歐盟投資金額達49.7億美元（約新台幣1500億元），年增率高達750%，顯示台歐合作動能強勁，也反映台灣企業對歐洲市場充滿信心。

李南陽表示，台灣政府長期以來展現善意與誠意，積極拓展與歐洲各國合作關係。而羅馬尼亞地處戰略要衝，是巴爾幹半島最大的國家，具備豐富的人才與自然資源，與台灣在數位科技、循環經濟、農業升級與智慧城市建設等領域高度互補。

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李南陽表示，羅馬尼亞新政府與台灣在民主、人權具有共同價值，期盼在台灣「總和外交」的努力下，雙方可攜手打造具前瞻性與永續性的合作架構，共同開拓合作契機，互利共榮。

羅馬尼亞的「新聞週刊」為美國歷史悠久的「新聞週刊」（Newsweek）品牌授權在地版本，聚焦國際政經議題，深具政策圈與知識讀者影響力。此次投書除有助提升羅馬尼亞主流社會對台灣的認識，也為後續雙邊交流與合作提供建議方向。（編輯：唐佩君）1140704