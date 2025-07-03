台積電穩盤、十九千金到位 台股漲135點收22712點

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美股納斯達克指數創高，台積電美國存託憑證（ADR）再寫新猷，台積電股價持穩，超過千元高價股「十九千金」到位，台股今天走勢高檔震盪，早盤最高22816.2點，上漲238.46點，終場上漲135.23點，收22712.97點，成交值新台幣3743.62億元。

電子股終場走堅漲0.59%，金融小揚0.41%，人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群小漲0.1%，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升0.72%。股價超過千元的高價股漲跌互見，半導體探針卡和測試設備商旺矽受惠MEMS探針卡需求強勁，終場大漲9.2%收1020元，千元高價股「十九千金」到位。

台積電盤中股價觸1105元，漲20元，漲幅1.84%，盤中在1100元附近震盪，終場收1090元，漲5元，漲幅0.46%，市值28.26兆元。

半導體封測廠日月光投控2日除息交易，未上演填息行情，今天震盪走堅，盤中最高148元，上漲6.5元，一舉完成填息，僅花2個交易日，終場收144元，上漲1.77%。

電子權值股鴻海收164元，漲1.23%，聯發科收平盤1270元，台達電收459元，勁揚6.87%，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達收280元，小跌0.71%，緯創收121元，小漲0.83%，緯穎收2470元，小跌0.8%。

台新主流基金經理人黃千雲表示，美股財報繳出優於預期成績單，且主要雲端服務供應商（CSP）未下調資本支出，目前各國關稅談判發展走向相對正面，預期短線台股延續反彈盤勢，行情個股輪動。

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展望台股後市，黃千雲指出，台股指數位階墊高，地緣政治風險仍在，指數不排除持續震盪，後續觀察台灣與美國對等關稅政策明朗，盤勢或有較明確方向，留意盤面是否出現主流族群，下半年美國總統川普推行減稅政策、美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策方向若底定，長線行情仍正面看待。

觀察類股族群，黃千雲表示，AI伺服器新平台良率改善，出貨瓶頸漸打開，供給可望提升，產業展望正向，另可留意包括AI推理及應用個股、矽光子、邊緣AI（Edge AI）應用、機器人、半導體、汽車電子、資安等族群。（編輯：楊凱翔）1140703