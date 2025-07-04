英雄聯盟季中邀請賽　台灣戰隊CFO中路HongQ獲讚

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（中央社記者陳容琛台北4日電）在加拿大舉行的2025英雄聯盟季中邀請賽，台灣戰隊CFO今天在分組賽首輪以2比3惜敗韓國勁旅T1，不過年僅18歲中路選手HongQ的實力，獲得傳奇名將Faker讚賞。

總獎金200萬美元（約新台幣5840萬元）的2025英雄聯盟季中邀請賽（MSI）採雙敗淘汰制，頂著太平洋LCP賽區期中賽冠軍頭銜的台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO），直接保送晉級分組賽階段，不過首輪強碰英雄聯盟傳奇名將Faker（李相赫）領軍的韓國戰隊T1，被認是一場硬仗。

首局雖然CFO未能把握領先機會，遭到對手逆轉落敗，然而經過短暫調整後，CFO在第2局繳出全面宰制的表現，尤其團隊單場擊殺數是懸殊的24比3，早早手握大幅度的經濟領先，如願扳平戰局，加上第3局下路選手Doggo（邱梓銓）挺身而出，甚至上演精彩5連殺，幫助CFO取得聽牌優勢。

可惜CFO並未順利提前終結比賽，不僅遭到扳平，在決勝第5局還陷入大幅落後，在苦追無果的情況下，終場以2比3不敵T1，落入敗部組，接下來將對決歐洲LEC賽區MAD Lions KOI（MKOI），避免提前遭到淘汰。

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值得一提的是，剛過18歲生日的CFO中路選手HongQ（蔡明宏），是這屆季中邀請賽最年輕選手，今天與T1傳奇中路Faker對線不落下風，甚至完成單殺，賽後更獲得Faker的讚賞，「他的表現比我預期的還要好，所以我認為整個比賽過程蠻艱辛的。」

HongQ賽後接受媒體聯訪時提到，Faker在最後2局的判斷、操作意識做得特別好，成為CFO落敗的原因之一，「就算我換血有一點小優勢，但他很會利用打野跟隊友，在旁邊給我壓力，不過對線完成單殺的成就感還是蠻大的」。（編輯：管中維）1140704