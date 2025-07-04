颱風丹娜絲恐生成 墾丁南灣插紅旗禁止戲水

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）中央氣象署預估熱帶性低氣壓明天有機會增強為颱風丹娜絲，恆春半島天氣已受到影響，墾丁南灣及漁村公園浪高超過1公尺，墾管處已插紅旗禁止戲水、游泳。

依中央氣象署資料，今天上午8時，熱帶性低氣壓位置約在台灣鵝鑾鼻西南方370公里海面上，預計明天清晨至上午有機會增強為颱風丹娜絲。

恆春半島天氣已經受到熱帶性低氣壓影響，今天午後出現陣陣雨勢、時而吹起強風，水上活動業者也開始展開防颱措施，嚴防強風大雨來襲；恆春鎮蘇姓民眾告訴中央社記者，原本打算帶著小孩去海邊玩沙，但午後突然烏雲密布，就怕雨勢跟風勢都變強，只能待在家裡了。

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墾丁國家公園管理處表示，今天中午12時，南灣及漁村公園浪高超過1公尺，達管制標準，已插上紅旗警示並禁止戲水、游泳；另外，一旦海上颱風警報發布，就會發布封閉所有沙灘。

林業及自然保育署屏東分署發布訊息表示，考量強風及降雨影響遊客安全，所轄雙流及墾丁國家森林遊樂區，還有檜谷山莊、北大武山、浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道，均在5日預警性休園及暫停開放，開園時間視天候及園區狀況另行通知。（編輯：謝雅竹）1140704