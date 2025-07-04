旅日男去世未申報遺產稅 新竹近億元土地險遭法拍

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）竹市1名旅日男子過世後留下11筆土地，因繼承人久居日本，未依規申報遺產稅，經行政執行署新竹分署跨海通知查封並將法拍，繼承人才趕緊賣地，繳清稅金及罰鍰等近1490萬元。

法務部行政執行署新竹分署發布新聞稿表示，新竹市1名男子於108年間死亡，遺留11筆位在新竹市的土地，總面積約1萬2000坪，公告現值總計9531萬餘元。

新竹執行分署指出，該男子數十年前移民日本，查無在台灣住居所，其土地大多日治時期取得，死亡時已近百歲，其後代子孫沒有任何台灣戶籍記錄，該男子死後，繼承人未依規申報遺產稅，遭國稅局補稅並裁罰，國稅局透過戶政單位協助找到繼承人在日本的聯絡資訊，將補稅單及裁罰書寄送至日本，但繼承人仍逾期未繳。

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國稅局移送執行，新竹行政執行分署受理案件後，將查封公文囑託外交部寄至日本給該繼承人，要求於指定日期內完成相關手續，否則將依規拍賣土地。

新竹行政執行分署表示，執行命令發出後，成功促使繼承人委託律師處理，順利找到土地買主，將所欠遺產稅、利息及罰鍰於6月一次繳清，讓國庫進帳近1490萬元，依法塗銷查封，恢復土地自由處分權。（編輯：林恕暉）1140704